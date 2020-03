UPDATE Reacția Simonei Țăranu

Jurnalista Simona Ţăranu a reacționat pe pagina personală de facebook după ce l-a confundat pe secretarul de stat Raed Arafat cu tenismenul Rafael Nadal.

Aceasta a explicat motivul pentru care a reușit să facă o astfel de greșeală.

„Dragilor,

Ma bucur ca am primit atat de multa atentie dupa greseala mea haioasa de la inceputul jurnalului orei 12, dar recunosc ca m-as bucura de atentia voastra si la celelalte emisiuni si jurnale.

Pentru ca s-au scris multe, consider ca trebuie sa vin cu o explicatie. Ce sa va spun?! Adevarul! Sunt momente cand informatiile importante ajung in timp real la tine iar tu trebuie sa le transmiti mai departe cat mai curat si concis. Dupa cum puteti observa noi nu avem la stiri un laptop de care sa “ne ajutam”, pentru ca asa este formatul jurnalului. Trebuie sa fii atent si la ce se intampla in regie, si la informatiile pe care le-ai primit si pe care trebuie sa le dezvolti, si daca continuam sau nu stirea pe care tocmai am inceput-o. Ii auzi in casca si pe colegii din emisiune, si pe cei din regie, si mai trebuie sa transmiti si corect informatia. Daca lucrez 10 ore pe zi in regim de live, daca sunt si la emisiune si la stiri, sunt alegerile mele pentru ca iubesc prea mult meseria aceasta. Nu pot sa acuz nici oboseala, nici lipsa de concentrare, nici promterul (pt ca NU scria in promter). Fara sa imi dau seama, am spus Rafale Nadal. Am reluat imediat informatia, si de data aceasta am precizat corect cine a transmis si ce anume. Dar cine sa mai fie interesat?! Nu mai avea farmec acest video… 😁

Nu, nu am realizat pe parcursul intregului jurnal ceea ce am spus, pentru ca eram ferm convinsa ca am precizat ce trebuie, iar colegii din regie primeau informatii in continuu despre deciziile legate de participarea suporterilor la meciuri.

Stiu ca tot ce e amuzant atrage imediat, dar era interesanta si continuarea, cand am precizat informatia asa cum ar fi trebuit sa o fac de la inceput.

Pana una alta .. eu tot astept reactia lui Rafa Nadal 😜 O fi bucuros de noua functie?! 🤔 Daca totusi nu a ajuns informatia la Nadal, poate ne mobilizam si ajutati o fana 😁 Unul dintre mesajele la fel de haiose precum gafa mea, se potriveste de minune: “Te a zăpăcit Grigoroiu cu ce bărbat din sport îți place și ai dat raspunsul la știri 😂😁🙈” 😳😬 Va multumesc pentru atentie, si ne revedem la stiri. Eu zic sa va uitati ca nu se stie … 🤭🤗 Va imbratisez!”, a scris jurnalista pe pagina sa de facebook. <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDigiSport.Romania%2Fvideos%2F248083516352553%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

Gafă uriașă la televizor!

O jurnalistă de la Digi Sport a făcut o gafă de zile mari în direct. Este vorba despre prezentatoarea de știri Simona Ţăranu, care l-a confundat pe secretarul de stat Raed Arafat cu tenismenul Rafael Nadal.

Gafa s-a produs duminică, când Raed Arafat anunța noile măsuri împotriva epidemiei de coronavirus.

„Rafael Nadal, secretar de stat în MAI, a anunţat astăzi că toate activităţile din România vor fi interzise dacă implică participarea a mai mult de 1000 de persoane“, spune ştirista.

Activitățile ce implică peste 1000 de persoane, interzise

Reamintim că printre măsurile anunțate de Raed Arafat se numără și interzicerea activităților ce implică participarea a mai mult de 1000 de persoane. De asemenea, secretarul de la stat de la Ministerul de Interne a mai anunțat și că se vor interzice vizitele la spital până pe 3 aprilie.

Numărul cazurilor confirmate de coronavirus a ajuns la 15, iar autoritățile sunt în stare de alertă.

