Președinta Ungariei s-a rugat pentru Transilvania de Rusaliile Catolice

Duminică, 28 mai 2023, președintele Ungariei, Katalin Novák, a participat la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc, județul Harghita, unde s-a întâlnit cu sute de pelerini catolici din Europa, Statele Unite ale Americii și Australia. Cu această ocazie, oficialul maghiar s-a rugat pentru bunăstarea Transilvaniei, teritoriu românesc, și pentru reformiștii din zona respectivă.

„Nu lăsa Transilvania să se piardă, Dumnezeul nostru! Pace de la Domnul! Așa se salută reformiștii din Transilvania. Ce putem cere mai mult într-o duminică Whitsun?

Acesta este motivul pentru care ne-am rugat în Transilvania, cu adunarea reformată a bisericii castelului Sepsiszentgyörgy, la slujba de Rusalii, unde episcopul Béla Kató a predicat Evanghelia”, a scris, duminică, Katalin Novák pe contul ei de Facebook, mesajele fiind însoțite de fotografii și de un videoclip de prezentare a pelerinajului de la Șumuleu Ciuc.

Postările ei au transmis sute de comentarii în scurt timp, unele persoane felicitând-o, altele criticând-o aspru pentru că nu s-a rugat pentru „Patria Mamă” (Ungaria), ci pentru un teritoriu românesc.

„Ce sentiment emoționant când câteva sute de mii de oameni îl roagă pe Dumnezeu să nu lase Transilvania să se piardă, Dumnezeul nostru!”

„Dumnezeu să-i binecuvânteze pe unguri!”

„Vrabia , malai viseaza! Vrem sa traim in pace toti locuitorii acestei tari indiferent de nationalitate, romana, maghiara, germana…Vrem sa ne respectam unii pe altii, vrem sa ne respectam unul altuia valorile in care credem. Vrem sa ne bucuram ca ne avem unii pe altii, ca putem invata unii de la altii. Fiecare avem calitati in care excelem. Nu avem nevoie de conflicte generate de “persoane” care nu ne vor binele si nu inteleg ce ne dorim noi.”

„Transilvania? Hai că le merge bine față de noi! Ar trebui să ne rugăm pentru Patria Mamă, că suntem într-o mare c…”

„Dacă te rogi lui Dumnezeu să recâștige Transilvania – ”Dumnezeul meu, nu ne lăsa să pierdem Transilvania” – să știi că Dumnezeu nu este reformat și nici ungur, el este Dumnezeu! De ce nu ne putem ruga și pentru Vojvodina sau ”Ungaria de Sus”?! Sau vreți Transilvania cu ceva peste 1 milion de secui și unguri și o minoritate de peste 5 milioane de români?! Așa atrageți URA întregului popor roman, voi și liderii care mai gandesc așa!!!”

„Transilvania este a noastră, a României! Dumnezeu ne-a dat o nouă, poporului român!”

Pelerini catolici din mai multe state europene și din SUA au venit la Şumuleu Ciuc

Potrivit Agerpres, aproximativ 300.000 de oameni din Europa, Statetele Unite ale Americii și Australia au participat la marele pelerinaj de Rusaliile Catolice, de la Şumuleu Ciuc, județul Harghita. Pelerinii au început să se îndrepte încă de la primele ore ale dimineţii spre locul procesiunii, respectiv altarul amenajat în aer liber în şaua dintre dealul Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic.

Potrivit regulilor instituite de Ordinul Franciscanilor, niciun politician nu va rosti discursuri în timpul pelerinajului pentru a se evita ca marele eveniment să capete alte conotaţii.