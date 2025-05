Al cincilea guvern condus de Viktor Orban a inițiat un amplu program de modernizare a armatei, considerând că o forță militară eficientă este esențială pentru menținerea păcii și protejarea securității cetățenilor.

Această afirmație a fost interpretată de opoziție ca o contradicție față de poziția oficială a guvernului privind pacea. Ministrul ungar al Apărării a spus că acțiunile guvernului nu vizează escaladarea conflictelor, ci consolidarea capacității defensive a țării. În acest sens, autoritățile au pus accent pe construirea unei armate moderne și bine pregătite, capabilă să răspundă eficient la orice amenințare externă.

Un element central al acestui proces a fost numirea generalului-locotenent Gábor Böröndi în funcția de șef de stat major al forțelor armate în mai 2023. Această numire a fost motivată de necesitatea adaptării strategiei de apărare la realitățile unui conflict prelungit în Ucraina. Cu o carieră militară solidă și experiență în operațiuni internaționale, Böröndi a fost desemnat să conducă armata într-o nouă eră a eficienței și pregătirii.

Ministrul Apărării a exprimat încrederea că generalul va finaliza cu succes procesul de tranziție militară, subliniind importanța continuității și profesionalismului în conducerea armatei. Măsurile luate de guvernul Orbán reflectă o abordare realistă și responsabilă față de evoluțiile din regiune, răspunzând provocărilor de securitate prin întărirea capacităților naționale de apărare.

În contextul apariției înregistrării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky a reiterat poziția guvernului privind necesitatea unei armate capabile să apere Ungaria, subliniind că pacea durabilă necesită forță și pregătire.

„Construiesc o armată care este pregătită și capabilă să apere Ungaria! Pentru că pacea necesită putere. Al cincilea guvern Orbán a decis să construiască o armată maghiară cu adevărat eficientă, pregătită de luptă. Acest lucru înseamnă că punem capăt eforturilor noastre anterioare către pace.

În mod firesc, procesul pe care opinia publică l-a cunoscut sub denumirea de întinerire, este pur şi simplu cea mai simplă modalitate de a realiza această schimbare. Să renunţăm la mentalitatea pacifistă şi să trecem la etapa zero a drumului care duce spre război. Punerea în aplicare a acestui lucru o încredinţez generalului-colonel Gábor Böröndi. Este o onoare faptul că a acceptat şi consider că el va duce la bun sfârşit acest proces”, a spus ministrul Apărării în înregistrarea respectivă, conform Telex.