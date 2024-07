După jocul Paksi – Corvinul, scor 0-4, Jozsef Windecker (31 ani), mijlocașul echipei maghiare, a declarat că îi este rușine de ceea ce s-a întâmplat pe teren.

De asemenea, Gyorgy Bognar (62 ani), antrenorul celor de la Paksi, s-a declarat extrem de dezamăgit de înfrângerea suferită de elevii săi, scor 0-4, considerând că unul dintre motivele acestei înfrângeri usturătoare a fost sentimentul de superioritate cu care maghiarii au abordat partida.

Corvinul Hunedoara a obținut o victorie istorică în primul tur preliminar al Europa League, câștigând cu 4-0 împotriva vicecampioanei și câștigătoarei Cupei din Ungaria, Paksi. Marius Lupu a reușit un hat-trick, iar Sergiu Buș a deschis scorul pentru „echipa de sub furnale”. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 18 iulie, de la ora 21:00, la Sibiu. Partida va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jozsef Windecker: „Ne este rușine, le cer scuze ungurilor!”

Și Gyorgy Ognar, tehnicianul maghiarilor, a declarat că elevii săi au luat de sus echipa română.

„Jocul echipei nu a funcționat, în special linia mediană. În prima repriză, nu am avut posesie, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am fi ținut mai mult de minge. Nici individual nu am arătat foarte bine, jucătorii echipei adverse au fost mai puternici, dar și mai organizați.

Cred că jucătorii noștri s-au supraevaluat, au crezut că sunt mai buni în realitate, problema este că și eu am făcut același lucru. Un eșec la două goluri diferență ar fi fost mai corect, însă exista și posibilitatea ca ei să mai marcheze”, a declarat tehnicianul lui Paksi, potrivit celor de la m4sport.hu.