România depășește Ungaria în creșterea salariilor și consumul individual real

În al treilea trimestru al anului 2024, România a înregistrat o performanță remarcabilă în comparație cu Ungaria, depășind-o pe aceasta din urmă în ceea ce privește creșterile salariale și în alte domenii economice esențiale.

Conform datelor Eurostat, România a fost liderul în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea costurilor salariale orare, depășind și Croația, o țară cunoscută pentru ritmurile sale rapide de creștere economică.

Creșterea salariilor: România în fața Ungariei

În trimestrul al treilea al anului 2024, costurile orare cu forța de muncă în Uniunea Europeană au crescut cu 5,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar România a înregistrat o creștere semnificativă de 17,1%, fiind urmată de Croația cu 15,1% și Ungaria cu 14,1%.

Aceasta reprezintă o îmbunătățire notabilă a ritmului de creștere salarială în România, care s-a aflat pe primul loc în UE, depășind chiar și vecinii maghiari. În Ungaria, componentele non-salariale au crescut cu 12,8%, iar costurile totale cu forța de muncă au crescut cu 13,9%, ceea ce a plasat țara pe locul trei în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere a salariilor.

Consum individual real

Pe de altă parte, în ceea ce privește nivelul consumului individual real (AIC), România se află la 14% sub media Uniunii Europene, un nivel relativ scăzut comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est.

Cu toate acestea, țara a reușit să își păstreze o poziție relativ stabilă, fiind situată într-o poziție mai bună decât vecinii din Ungaria și Bulgaria, care au înregistrat niveluri AIC mult mai scăzute.

Conform datelor Eurostat din 2023, Ungaria și Bulgaria aveau AIC pe cap de locuitor cu 30% sub media UE, iar Letonia se afla cu 26% sub nivelul mediu european. În schimb, Lituania se află în poziție mai favorabilă decât România, având un AIC doar 12% sub media UE.

Tendințe regionale în consumul individual real

Datele recente privind AIC arată că, în perioada 2021-2023, majoritatea țărilor UE au înregistrat creșteri ale nivelului consumului individual real, cu țări precum Irlanda și Cipru având cele mai semnificative îmbunătățiri. Pe de altă parte, mai multe țări din Europa de Nord și Centrală, inclusiv Danemarca, Suedia și Cehia, au văzut o scădere a nivelurilor AIC, ceea ce sugerează o volatilitate economică în unele zone ale Uniunii Europene.

România a demonstrat progrese economice semnificative în ultimele luni, depășind Ungaria în creșterea salariilor și menținându-se într-o poziție relativ bună în ceea ce privește consumul individual real.