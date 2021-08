Cu toate că premierul Florin Cîțu nu a schițat niciun gest cu toate că România a fost pur și simplu atacată prin declarația președintelui Ungariei despre Tratatul de la Trianon, în cadrul summitului din Ucraina cu privire la anexarea Crimeei, Ministerul Afacerilor Externe a transmis recent ambasadorului maghiar un mesaj oficial de dezprobare față de discursul provocator, potrivit unor surse oficiale citate de G4media.ro.

România a transmis marți, prin MAE, un mesaj către Ungaria

România a transmis în cursul zilei de marți, prin intermediul Ministerului de Externe, un mesaj către Ungaria prin care a catalogat drept nepotrivit și provocator discursul prin care președintele János Áder a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, au transmis pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

MAE a transmis ambasadorului Ungariei la București faptul că România a considerat ”extrem de nepotrivit” mesajul din discursul președintelui Ungariei la Summitul privind lansarea platformei internaționale pentru Crimeea, de la Kiev, de luni, prin care compara ocuparea ilegală a Crimeii cu efectele Tratatului de la Trianon, încheiat la finalul Primului Război Mondial, prin care Transilvania revenea României.

Guvernul a transmis mesajul pe canalul bilateral pentru că președintele maghiar a rostit discursul controversat într-un eveniment organizat de Ucraina, iar Kievul nu a reacționat după discurs, conform surselor citate. De asemenea, România nu a vrut să escaladeze situația pentru a nu amplifică efectele pe care Ungaria conta, au mai susținut sursele citate.

Ce a spus președintele Ungariei despre România

Președintele Ungariei, János Áder, a comparat, luni, anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, încheiat la finalul Primului Război Mondial, prin care Transilvania revenea României.

”În mintea maghiarilor s-a întipărit adânc atât agresiunea marilor puteri, cât şi trauma Trianonului, motiv pentru care noi ştim exact de ce anexarea Crimeii reprezintă o rană atât de sensibilă pentru poporul ucrainean”, a transmis preşedintele Ungariei la summitul de la Kiev, intitulat ”Platforma Crimeei” și care a marcat anexarea peninsulei de către Rusia.

Reacția lui Cîțu a fost inexistentă

Premierul Florin Cîțu și-a motivat lipsa de reacție, marți, subliniind că „a fost la un summit, care are niște reguli”. El a spus că este „surprins că nu interesează pe foarte multă lume”, dar că la summitul respectiv a susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina. Întrebat despre paralela făcută de preşedintele Ungariei la Summitul de lansare a Platformei Internaţionale Crimeea, Cîţu a spus că astfel de discuții se vor purta la București.

„Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”, a declarat Cîțu.

În același timp, premierul țării a mai explicat că a susţinut la summit drepturile minorităţii române din Ucraina. Totodată, el a adăugat că regulile summitului au fost unele clare, iar motivul pentru care a mers acolo a fost să transmită un mesaj în acest sens.

„Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă.

Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura”, a transmis Cîţu, marţi, la Parlament.

