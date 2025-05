Liderul opoziției din Ungaria a făcut apel la renunțarea la ură și la vindecarea rănilor trecutului. El a subliniat importanța cooperării între români și maghiari, menționând experiențele comune din perioada comunistă și nevoia de a construi o Europă bazată pe solidaritate și respect reciproc.

Magyar a invitat comunitățile maghiare din Transilvania și Partium să participe la acțiunea sa, adresându-se acestora printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În intervenția sa, Péter Magyar a criticat utilizarea comunității maghiare din afara Ungariei în scopuri electorale. El a atras atenția asupra discursurilor populiste, susținând că acestea ar reprezenta o amenințare pentru stabilitatea regiunii și a întregii Europe. Potrivit acestuia, sistemul politic actual se bazează pe frică și ură pentru a menține controlul, ceea ce ar avea consecințe negative asupra unității naționale.

Liderul partidului Tisza a transmis că maghiarii din Transilvania ar trebui priviți ca parteneri, nu ca adversari. El a afirmat că Europa se află într-un moment de decizie, între construirea zidurilor și promovarea solidarității. Magyar a evidențiat ideea unei Europe în care valorile comune să prevaleze asupra divizării și populismului.

La finalul discursului, Péter Magyar a reafirmat mesajul principal al acțiunii sale: construirea unei Europe solidare, bazate pe pace și cooperare. El a afirmat că maghiarii trebuie să acționeze uniți pentru un viitor comun, în acord cu valorile europene.

Evenimentul nu a fost lipsit de tensiuni. La fața locului au fost prezenți și protestatari care l-au huiduit pe liderul ungar și i-au adresat injurii, numindu-l „trădător de țară” și „sclavul lui Weber”. Aceștia i-au cerut să părăsească imediat orașul.

Peter Magyar Hungarian opposition figure has arrived to Romania after his 1 million step march for peace and unity. pic.twitter.com/PlyDyKlqCS

— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 24, 2025