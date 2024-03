România s-a numărat, alături de Ungaria, printre țările din Europa de Es care au încercat să atragă marile case de producție din Hollywood pentru filmări. Totuși, țara lui Viktor Orban a avut cel mai mare succes în atragerea acestor producții. Un rol important l-a jucat producătorul Andy Vajna.

În competiția acerbă dintre țările din Europa de Est pentru atragerea marilor producții cinematografice, România a obținut câteva victorii notabile în ultimii ani. Printre acestea se numără producții de succes precum „Cold Mountain”, distins cu un premiu Oscar pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”. Pe listă este și prima serie a popularului serial „Wednesday” regizat de Tim Burton. Mai sunt și seria „Killing Eve”, „Alex Rider”, „The Asset”, „Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, „The Expendables 3”, „War Dogs”.

Ungaria, liderul industriei cinematografice din Europa de Est

Cu toate acestea, din cauza unui program de facilități fiscale care nu a funcționat eficient în România, producătorii s-au îndreptat către țările vecine. Ungaria s-a evidențiat ca fiind cea mai atractivă destinație. În cele din urmă a devenit liderul industriei cinematografice din Europa de Est.

Într-un interviu acordat în 2021 pentru revista Focus, actrița Jamie Lee Curtis a exprimat surprinderea ei față de numărul mare de cineaști americani care lucrează în capitala Ungariei. Ea a numit Ungaria „Hollywood-ul Estului”.

De atunci, Ungaria a găzduit numeroase dintre cele mai de succes producții cinematografice ale ultimilor ani.

„Dune II” și „Poor Things”, filmate acasă la Orban

Astfel, două dintre cele mai discutate filme din acest an, „Dune II” și „Poor Things”, au fost filmate și în Ungaria.

La fel ca și la primul film, decorurile din Dune II au fost construite în studiourile din Budapesta. Pentru partea a doua a filmului Dune, s-a necesitat o suprafață enormă. În special, construcția Geidi Prime la Hungexpo, planeta din Dune II asociată casei Harkonnen, a impresionat prin designul său monocromatic amenințător și formele bulboase.

Multe dintre scenele bătăliilor explozive și secvențele de acțiune din Dune și Dune II au fost filmate în fundalul Studiourilor Origo din Budapesta. Celelalte cadre memorabile ale filmului au fost filmate în Altivole (Italia). S-a filmat și în deșerturile din Namibia, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Budapesta a devenit cea mai populară destinație pentru filmări

Revista Variety a raportat că, la sfârșitul anului 2023, Budapesta a devenit cea mai populară destinație pentru filmări, după Londra. Un alt film notabil filmat în Ungaria în acest an este Poor Things (2023). Acesta a câștigat și premiul Oscar pentru cel mai bun decor. Directorul artistic James Price a explicat că arhitectura Budapestei i-a permis să creeze scene din alte orașe europene precum Londra și Lisabona.

Artistul a subliniat că Budapesta a fost o destinație minunată pentru locuit timp de șase luni. El a oferit o varietate de atracții precum băile termale, gastronomia și viața culturală vibrantă.

În Ungaria, au fost filmate și alte producții cinematografice importante. Printre acestea se numără Marțianul, Blade Runner 2049, Văduva Neagră, The Witcher, The Crown, The Last Kingdom, Munich, Transporter 3, Tinker Tailor Soldier Spy, Mission: Impossible – Ghost Protocol, World War Z, Treadstone și Terminator: Dark Fate.

Un miliard de euro din succesul industriei cinematografice maghiare

Succesul industriei cinematografice maghiare se reflectă și în aspectele financiare. Valoarea producției din industria filmului a depășit un miliard de euro în Ungaria. Această sumă înseamnă aproximativ echivalentul sumelor cheltuite de maghiari pe turismul de cumpărături în alte țări. În 2012, contribuția sectorului la PIB era sub 0,1%. În 2023 a depășit 0,6%, datorită producțiilor străine care au stabilit record după record în ultimii ani.

Concurența pentru filmările în Ungaria este atât de intensă încât rezervările la studiourile locale se fac cu cel puțin un an în avans.

Ministrul maghiar al Filmului, Csaba Kael, a explicat că trecerea la un sistem capitalist a deschis noi oportunități pentru industria filmului. Au fost înființate studiouri private în parteneriat cu investitori internaționali. Acest lucru a stimulat serviciile pentru producțiile internaționale.

Budapesta este descrisă ca un oraș „versatil”, oferind o varietate de locații pentru filmări, de la „scene de baricade” la „străzi americane” și chiar la reprezentări ale „Notre Dame”. Ungaria oferă stimulente fiscale, decoruri pitorești și relații pozitive cu autoritățile locale, ceea ce atrage cineaștii străini. Reducerea cu 30% a impozitului pe costurile de producție, forța de muncă accesibilă și investițiile semnificative în studiouri sunt factori esențiali care fac din Ungaria o destinație atractivă pentru industria cinematografică.

Rolul jucat de producătorul de renume Andy Vajna

Povestea transformării Ungariei în cel mai popular hub cinematografic din Europa de Est a început în 2010. Atunci, producătorul de renume Andy Vajna s-a întors acasă în Budapesta. El este cunoscut pentru serii precum Rambo și Terminator

Vajna și-a propus să revitalizeze sectorul cinematografic și industria serviciilor de film pentru producțiile străine.

Sprijin necondiționat primit de la Viktor Orban

Cu sprijinul lui Viktor Orban, Vajna a intermediat transferul studiourilor de film deținute de stat către un nou fond de film condus de el. Acest acord a permis utilizarea fondurilor guvernamentale pentru achitarea datoriilor vechii fundații. În plus, a implementat o nouă schemă de finanțare și producție pentru industrie.

Noul Fond Național de Film a finanțat 10 filme produse local în fiecare an. Rezultatele au fost remarcabile. În primii 6 ani, au fost produse 67 de lungmetraje și coproducții maghiare, câștigând peste 140 de premii de festival și obținând un Glob de Aur în 2015 și un Oscar pentru cel mai bun film străin în 2016.

Vajna a colaborat cu universitățile maghiare pentru a pregăti tineri pentru industrie. El a contribuit la construcția a trei studiouri majore, inclusiv Origo Film Group și Korda Studios. Parlamentul ungar a implementat reduceri de taxe de 30% pentru cheltuielile de producție. Acest lucru a făcut din Ungaria o destinație extrem de atractivă pentru producțiile internaționale.

Pe lângă munca sa în industria filmului, Vajna a avut și interese de afaceri în alte domenii, precum cazinouri, animație digitală, restaurante și televiziune. Canalul de știri TV2, pe care l-a achiziționat, s-a transformat într-un mijloc de propagandă pro-guvernamentală, sprijinind politica lui Orban.

Decesul lui Andy Vajna în 2019 a însemnat o pierdere majoră pentru industria cinematografică maghiară.