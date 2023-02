Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a declarat, vineri, la New York, că Europa că vrea să transforme ”conflictul regional” din Ucraina într-un război mondial.

„Starea psihotică de război nu este prea populară în rândul celor mai multe ţări din afara Europei. Aşa încât, în vreme ce ţările europene cred că lumea subscrie abordării europene, este deosebit de clar că majoritatea ţărilor din afara Europei nu înţeleg de ce europenii vor să facă un război global dintr-un conflict regional.

O parte semnificativă a lumii vrea pace. Vrea ca războiul să se încheie cât mai curând posibil. Aşa încât starea psihotică de război europeană, această retorică europeană de război nu este prea populară în alte părţi ale lumii”, a spus ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto.

De asemenea, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că un număr semnificativ de etnici maghiari din regiunea Transcarpatia cad victimă acestui război.

Peter Szijjarto este de părere că SUA și Rusia trebuie să se așeze la masa tratativelor, astfel încât să se evite izbucnirea unui al treilea război mondial.

„Şi nu vrem să mai moară oameni în război. Nici unguri şi nici de orice altă naţionalitate. Este clar că e nevoie de pace pentru a salva vieţi. Dar nu se va ajunge la pace cu sancţiuni ori livrări de arme.

Americanii şi ruşii să profite de oportunităţi prezentate de ONU şi să se aşeze fără întârziere la tratative.

Nu vrem un al treilea război mondial. Acest război regional nu trebuie transformat într-unul global. Iar cheia este să nu existe o confruntare directă între NATO şi Rusia. În timp ce noi aici vorbim despre pace, alţii iau decizii despre livrări de arme.

E timpul ca toată lumea să înţeleagă că sancţiunile şi livrările de arme nu vor aduce pacea. Doar un armistiţiu şi negocieri de pace vor aduce pacea.”, a mai declarat Peter Szijjarto.

Premierul ungar Viktor Orban a făcut, vineri, un apel la încetarea focului în Ucraina, devastată de război, recunoscând în același timp că există „perspective slabe” pentru discuții de pace la împlinirea unui an de la invazia Rusiei.

Ungaria a urmat o cale ambiguă în ceea ce privește războiul, Viktor Orban condamnând agresiunea rusă, dar refuză să îl critice nominal pe președintele rus Vladimir Putin.

„Primul pas este cu siguranță o încetare a focului. Aceasta este singura modalitate de a salva vieți”, a scris Orban pe Twitter.

„Nu suntem naivi. Știm că perspectivele unui acord de pace reciproc acceptabil în acest război sunt slabe”, a adăugat premierul naționalist.

Viktor Orban, care a întreținut legături strânse cu Vladimir Putin înainte de război, a refuzat să trimită arme în Ucraina, așa cum au făcut alți membri ai UE.

În schimb, el a cerut în mod repetat o încetare imediată a focului și negocieri de pace.

Viktor Orban a acuzat, de asemenea, sancțiunile UE împotriva Rusiei că au cauzat o inflație foarte mare în Ungaria, care a atins un maxim al UE de aproape 26% în ianuarie.

