Klaus Iohannis, președintele României, a reacționat dur după ce Rusia a lovit prima țară NATO, Polonia. Două rachete rătăcite ce vizau Ucraina au lovit o localitate aflată la graniță, ucigând doi polonezi. În urma incidentului, șeful statului român a venit cu o serie de detalii importante.

Romania 🇷🇴 stands in full solidarity with our friend and ally Poland 🇵🇱 following the concerning news related to the explosions on its territory. We are in contact with our partners and allies. #WeAreNATO

Iohannis a reacționat, marți seara, după ce două rachete au căzut pe teritoriul Poloniei și transmite că țara noastră este în deplină solidaritate „cu prietenul și aliatul nostru Polonia”.

„România este în deplină solidaritate cu prietenul și aliatul nostru Polonia în urma informațiilor îngrijorătoare legate de exploziile de pe teritoriul său. Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri. #SuntemNATO”, a transmis Klaus Iohannis pe Twitter.

De asemenea, Guvernul României a venit cu o reacție importantă după ce războiul lui Vladimir Putin a atins primul stat din NATO. În urma incidentului doi oameni au murit, iar premierul polonez a convocat de urgență Consiliul de securitate al țării.

„Guvernul României, prin ministerele și instituțiile de linie, este în contact cu aliații și analizează situația generată de căderea rachetelor pe teritoriul Poloniei. Suntem alături de aliații și prietenii poloni și pregătiți să procedăm în funcție de evoluția situației”, au transmis reprezentanții Guvernului în cursul serii de marți.

Două rachete au căzut marți seară în localitatea poloneză Przewodów, aflată pe partea poloneză a graniței cu Ucraina. Acestea au lovit uscătoarele de cereale din zonă, iar deflagrația a dus la moartea a doi cetățeni polonezi. La fața locului a ajuns poliția locală, procuratura și unități ale armatei poloneze.

Informația a fost anunțată inițial de un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane, conform ”The Guardian”. Totuși, în prezent, la ora transmiterii acestei știri, Casa Albă nu poate confirma informaţiile care vin dinspre Polonia, dar colaborează cu guvernul polonez pentru a strânge mai multe date, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Naţional de Securitate de la Casa Albă, Adrienne Watson.

Pentagonul verifică informaţiile referitoare la rachetele care ar fi căzut în Polonia. „Suntem la curent cu informaţiile de presă care susţin că două rachete ruseşti au lovit o locaţie din Polonia, în apropierea graniţei cu Ucraina. Pot să vă spun că nu avem nicio informaţie în acest moment care să confirme aceste relatări şi că analizăm acest lucru în continuare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului la un briefing de presă.

Premierul polonez a convocat o reuniune urgentă a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare, dar nu au fost furnizate motivele pentru care a fost convocat acest organism care ia decizii legate de securitatea naţională.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării a reacţionat la informaţiile despre rachetele ruseşti căzute în Polonia şi a spus că sunt o „provocare” destinată „escaladării situaţiei”.

„Declarațiile presei poloneze și ale oficialilor cu privire la căderea rachetelor „rusești” în zona Przewodów sunt o provocare deliberată”, a precizat ministerul rus al Apărării.

„Totul este pentru a escalada situația. Nu s-au făcut trageri în zona respectivă. Epava publicată nu are nici o legătură cu armele rusești”, transmite ministerul rus al Apărării.

Mariusz Gierszewski, reporterul postului polonez de radio ZET, care a scris iniţial că rachete ruseşti rătăcite au lovit Polonia, a postat pe Twitter o actualizare potrivit căreia este vorba probabil de rămăşiţe ale unei rachete doborâte.

„Sursele mele din cadrul serviciilor spun că ceea ce a căzut la Przewowo sunt cel mai probabil rămăşiţele unei rachete doborâte de către Forţele Armate ale Ucrainei”, a scris Gierszewski pe Twitter.

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022