At least two civilians were killed.

Two russian rockets hit town of Przewodów, Poland near the border with Ukraine.

Două persoane din Polonia și-au pierdut viața după ce două rachete care aparțin armatei Rusiei au căzut pe teritoriul acestui stat NATO.

Anunțul a fost făcut de către un oficial de rang înalt din cadrul Serviciilor Secrete din SUA, relatează ziarul britanic The Guardian. Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, în contextul în care armata Rusiei a bombardat masiv, marți, Ucraina, inclusiv orașul vestic Liov, aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Premierul Poloniei a convocat o reuniune de urgență a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare, însă nu au fost furnizate motivele pentru care a fost convocat acest organism care ia decizii legate de securitatea naţională, relatează sursa citată anterior. De asemenea, Guvernul de la Varșovia a cerut jurnaliștilor să nu publice informaţii neconfirmate despre acest incident.

Zet, post de radio din Polonia, a relatat deja că două rachete rătăcite au căzut în Przewodów, oraș situat la granița dintre Polonia și Ucraina. Cele două rachete au lovit uscătoarele de cereale. La fața locului a ajuns poliția locală, procuratura și unități ale armatei din Polonia, relatează acel post de radio.

Pe rețelele sociale au apărut deja primele imagini cu locul în care au căzut rachetele rusești.

Potrivit Realitatea PLUS, o dronă NATO a fost deja ridicată deasupra Poloniei pentru a supraveghea zona.

Incidentul respectiv vine la scurt timp după ce Vladimir Soloviov, propagrantist rus, a invocat, din nou, scenariul unor atacuri nucleare asupra României și Poloniei, state europene pe care le acuză constant că sunt capetele de pod ale alimentării cu armament a Ucrainei. Potrivit spuselor sale, dacă Statele Unite ale Americii vor continua să livreze armament Ucrainei, atunci armata rusă ar putea ataca un aeroport din Polonia.

„Să ne imaginăm ororile unui teribil atac nuclear tactic. Zone prin care Ucraina este alimentată cu armament occidental ar fi contaminate. Sau imaginați-vă că dacă America va continua să livreze armament vor fi lovituri asupra unui aeroport din Polonia sau asupra bazelor din România.

Nu vreau să spun că se va întâmpla, nu înseamnă că vom folosi armamentul nuclear. Este doar o incertitudine constructiva. Ei bine, noi avem aceste arme, iar teama lor cea mai mare este că le vom folosi”, a declarat, recent, Vladimir Soloviov, în cadrul unei emisiuni TV de pe Russia-1.

Russian propagandists complain they have less weapons than the West and less mobilization resource, threatening to strike Poland and Romania with nuclear weapons. pic.twitter.com/rdgYuxTEwY

