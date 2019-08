Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, se află la capătul răbdării. Acesta a lansat un apel de ultimă oră pe o rețea de socializare, dar a lansat și acuzații extrem de grave la adresa monstrului din Caracal. Gheorghe Dincă nu este singur, monstrul este protejat și are și mai mulți complici.

Cumpănașu face apel către românii din Italia și Marea Britanie să dea orice fel de indiciu în speranța elucidării cazului. “Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT . NU este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania. Va rog ajutati ma sa punem presiune pe toate institutiile sa o gaseasca!!! VA ROG. ITALIA, MAREA BRITANIE SUNT DOAR 2 TARI unde monstrul impreuna cu posibil familia lui a rapit si trimis fete sarace. MOR CU EI DE GAT. Trimiteti va rog mesaje catre toate institutiile si persoanele din Romania care pot face dreptate. #112vreausatraiesc. Pun aici o poza a unui complice dovedit al acestuia cu orice risc pt ca anchetatorii nu actioneaza transparent. Daca stiti info despre acest individ va rog dati ne info!!!!!! “, e mesajul tulburător al lui Alexandru Cumpănașu.

Te-ar putea interesa și: