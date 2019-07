Viorica Dăncilă vrea schimbări majore în sistem după crimele de la Caracal. Vrea să dea mai multe legi, în regim de urgență.

`Am cerut registrul persoanelor cu agresiuni sexuale la activ si monitorizarea lor continua acolo unde a existat un precedent. Am cerut ca zilele urmatoare sa se puna in aplicare registrul agresori sexuali”, a anunțat Dancila.

Premierul a spus ca i-a mai cerut ministrului interimar al Internelor, Mihai Fifor, sa urgenteze proiectul de lege privind depistarea persoanelor disparute. „Este in avizare la minister. Voi solicita Parlamentului procedura de urgenta pentru acest proiect”, mai anunțat Dăncilă în conferința de presă de la Guvern.

Mai mult, Dăncilă i-a cerut lui Raed Arafa un plan de masuri de comasare a dispeceratelor de la politie, SMURD, pompieri.

