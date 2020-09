Răsturnare de situație în cazul Caracal. Gheorghe Dincă ar fi recunoscut în fața avocatului familiei Alexandrei Măceșanu, Aurel Moldovan, că a răpit-o pe adolescentă, dar că nu ar fi ucis-o. În prezent, tânăra s-ar afla în altă țară, cu cele patru persoane care au luat-o cu forța.

Într-o postare pe o rețea socială, Alexandru Cumpănașu susține că a existat o discuție între Gheorghe Dincă și Aurel Moldovan, pe parcursul căreia presupusul criminal din Caracal ar fi mărturisit faptul că a răpit-o pe Alexandra Măceșanu, dar că nu ar fi omirât-o.

„ADEVĂRUL DESPRE ALEXANDRA: Întâlnire între prietenul meu, dar și avocatul nostru, domnul Moldovan și Gheorghe Dincă. ACUM s-a terminat întâlnirea cu Dincă la penitenciarul Craiova. Am agreat cu Relu să facem public doar o mică parte din discuție. Dar acum știm APROAPE tot adevărul‼️ Dincă a precizat: ‘Eu am răpit-o pe Alexandra’. ‘NU am omorât-o sau violat-o pe Alexandra’. ‘Sunt 4 RĂPITORI care au luat-o de la mine din casă pe cealaltă ieșire. După ce am plecat la farmacie, când m-am întors nu mai era în casa mea’„, a scris Alexandru Cumpănașu.



Unchiul Alexandrei Măceșanu este convins că în urma acestui proces oameni cu funcții importante își vor pierde funcțiile.

„Deocamdată atât. Însă, este doar ÎNCEPUTUL. Iar unii sclerozati să știe că ACUM ȘTIU că își abuzau copiii. Aștept să mă mai provoace o singură dată și ADEVĂRUL va ieși la iveală. P.S.: Mulțumesc Relu pentru înțelepciune, forța și echipa pe care o facem‼️ ȘTIM MULT MAI MULT. ȘI MONSTRUL are dreptate: vor cădea scaune mari” , a mai transmis Cumpănaşu.

Dincă susţine că totul a fost o diversiune și tot ce a făcut a fost sub presiune

Gheorghe Dincă, judecat în prezent pentru răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, a detonat bomba în cazul Caracal! La ultimul termen din dosarul Caracal, Gheorghe Dincă, cel acuzat că le-ar fi ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, a fost faţă în faţă cu familiile victimelor sale.

Presupusul criminal din Caracal a izbucnit în plâns în faţa rudelor celor două tinere, a recunoscut că le-a răpit, însă a continuat să afirme că nu el le-a ucis şi totul a fost o diversiune.

“Am cerut permisiunea să vorbesc, el (Dincă – n.red.) era pe scaun, l-am întrebat dacă poate să mă privească în ochi, el m-a privit și i-am spus să recunoască dacă a ars fetele în butoi. A zis: ‘Nu, doamnă!’.