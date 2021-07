Un viceprimar din Republica Moldova, surprins cum se bate pe o plajă

Viceprimarul din municipiul Bălți, Nicolai Grigorișin, se află pe o plajă de la Zatoka, Ucraina, pentru a se odihni. Totuși, odihna acestuia a fost intreruptă de un incident neplăcut, conform informațiilor transmise de stiri.md

Astfel, pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se poate observa cum viceprimarul se bate cu niște bărbați. De asemenea, incidentul a avut loc în acest weekend. Amintim că Bălți este un oraș cu statut de municipiu, reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

Din ce cauză ar fi apărut conflictul

Adjunctul primarului a explicat că, de fapt, nu el a fost inițiatorul conflictului și a încercat doar să despartă bătăușii. Conflictul ar fi apărut din cauza că malul bazei „Automobilist” a fost curățat de alge. Tractorul le-ar fi întins de-a lungul plajei, iar persoanelor care se odihneau în locul respectiv nu au apreciat acest lucru. Nicolai Grigorișin, aflat în concediu, a confirmat că a avut loc un asemenea conflict.

„Ei nu au arătat asta, dar noi am scos 30 de tone de alge. Autoritățile locale nu întreprind nimic, iar oamenii se înecau în ele. Am chemat echipament și am început să le scoatem. Niște oameni în stare de ebrietate din baza vecină s-au agățat de angajatori, pentru că nu le plăcea mirosul acestor alge.

Eu m-am implicat, astfel încât conflictul să nu degenereze. Pe de o parte erau cetățeni moldoveni, pe altă parte – ucraineni. Am rezolvat totul. După care a intervenit și poliția. Cei care au inițiat totul au fost escortați undeva. Ce s-a întâmplat cu ei mai departe, nu știu”, a declarat Nicolai Grigorișin, conform realitatea.md