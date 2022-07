Asta s-a întâmplat în 2003, când cunoscutul Chris Moneymaker a ajuns pe prima pagină a ziarelor, câștigând evenimentul principal la World Series of Poker (WSOP). Făcând acest lucru, Moneymaker a devenit prima persoană care a câștigat evenimentul după calificarea la turneu pe un site de poker online. Cu ajutorul unui winner bonus fără depunere poți câștiga și tu sume fabuloase asemeni celor mai buni jucători de poker. Deși World Series of Poker nu a fost pe radarul multor fani ocazionali înainte de 2003, evenimentul are o istorie mult mai lungă. Iată o scurtă privire asupra istoriei turneului WSOP Texas Hold’em.

Seriile mondiale de poker

Turneul World Series of Poker datează de fapt din anii 70. 1970 a fost anul în care Benny Binion – un simbol al jocurilor de noroc și mogul de la începutul cazinourilor din Las Vegas – a invitat câțiva dintre cei mai buni jucători de poker din Statele Unite să participe la un turneu Texas Hold’em.

Acești șapte jucători s-au adunat la Binion’s Horseshoe Casino pentru turneu, iar câștigătorul a fost decis ulterior, toți cei șapte jucători votând câștigătorul printr-un buletin de vot anonim.

Câștigătorul în 1970 a fost un jucător cunoscut sub numele de Johnny Moss, care a fost recompensat cu o cupă de argint pentru eforturile sale. Binion visase de mult să găzduiască un turneu de poker cu cei mai buni jucători din lume, iar primul turneu WSOP Texas Hold’em a făcut acest vis să devină realitate.

Începând din 1972, evenimentul principal de la turneul World Series of Poker a folosit un format Texas Hold’em fără limită, cu buy-in de 10.000 de dolari. Acest lucru a venit după ce Moss a fost votat campion din 1970 de către colegii săi, în timp ce ediția din 1971 a prezentat un buy-in de doar 5.000 de dolari.

Câștigătorul turneului WSOP primește o brățară de aur împreună cu un premiu masiv în bani. Moss a devenit din nou campion WSOP în 1971 și a primit 30.000 de dolari în câștiguri. În 1972, primul an cu un buy-in mai mare, Thomas „Amarillo Slim” Preston a încasat 80.000 de dolari în câștiguri.

Câștigătorul World Series of Poker a fost, de asemenea, selectat cu titlul neoficial de campion mondial. Cu toate acestea, unii încă cred că no-limit Texas Hold’em ar putea să nu fie cea mai bună modalitate de a decide cu adevărat care jucător de poker este cu adevărat cel mai priceput.

În 2002, WSOP a încercat să atenueze aceste preocupări prin adăugarea la festivități a unui turneu H.O.R.S.E. Texas Hold’em cu buy-in de 2.000 de dolari. John Hennigan a câștigat evenimentul inaugural din acel an și a luat acasă peste 117.000 de dolari în câștiguri.

Turneul H.O.R.S.E. a crescut într-un turneu cu buy-in de 50.000 de dolari până în 2006. Patru ani mai târziu, în 2010, a fost înlocuit la turneul WSOP cu ceea ce este acum cunoscut sub numele de Poker Players Championship. Acesta este încă evenimentul de jocuri mixte cu cele mai mari mize oferit la competiție și mulți cred că este cel mai prestigios eveniment de la World Series of Poker din zilele noastre.

ESPN a început să transmită turneul WSOP Texas Hold’em în anii 1980. Abia în 2003, rețeaua a decis să-și extindă acoperirea, ceea ce a dus la popularitatea masivă a pokerului.

Acoperirea îmbunătățită a WSOP de la ESPN a inclus un „tabel special” care le-a oferit spectatorilor o scurtă privire asupra cărților de joc ale fiecărui jucător prin intermediul camerelor special amplasate.

Câteva lucruri interesante despre campionat

Odată cu anul 2022, World Series of Poker datează de mai bine de 50 de ani. Cu toate acestea, niciun jucător nu a câștigat mai mult de trei titluri Main Event de-a lungul istoriei a turneului WSOP Texas Hold’em.

Moss, care a câștigat fiecare dintre primele două Evenimente Principale în 1970 și 1971, este unul dintre aceștia. El avea să-l câștige din nou în 1974.

Moss împărtășește onoarea de a fi de trei ori câștigător al evenimentului principal WSOP Texas Hold’em cu Stu Ungar. Primele două victorii ale lui Ungar au venit, de asemenea, în ani consecutivi, în 1980 și 1981. Cu toate acestea, al treilea triumf asupra unui alt campionat, a venit abia după 16 ani, adică în anul 1997.

Ungar, care a murit doar un an mai târziu, la vârsta de 45 de ani, după ani de abuz de droguri, este considerat cel mai mare jucător de poker din istorie. De asemenea, este singurul jucător din istorie care a câștigat Super Bowl of Poker al lui Amarillo Slim de trei ori la rând.

Jesse Alto a ajuns la masa finală a evenimentului principal WSOP Texas Hold’em de șapte ori de-a lungul propriei sale cariere ilustre. Acesta este încă recordul WSOP pentru cele mai multe apariții la masa finală.

În timp ce Alto a câștigat în mai multe evenimente de-a lungul carierei sale, nu a câștigat niciodată World Series of Poker. Alto a terminat, de asemenea, pe locul secund o singură dată, când Brunson a câștigat primul dintre cele două titluri consecutive WSOP în 1976.

Jucătorul de poker veteran Berry Johnston deține titlul distins de a avea cele mai multe finaluri în bani din istoria World Series of Poker. Johnston, originar din Oklahoma, a terminat de 10 ori cu câștiguri la campionat de-a lungul unei cariere profesionale apreciate.

Johnston a câștigat pentru prima și singura dată turneul WSOP Texas Hold’em în 1986, dar a câștigat alte trei brățări mai mici la același eveniment de-a lungul anilor.

Concluzie

Deși au trecut câțiva ani de la apogeul pokerului în curentul principal american, World Series of Poker este încă puternic și își continuă ascensiunea.