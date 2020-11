Performanța realizată de KUKA prin lansarea pe piață a noului model de controler KR C5 înseamnă un necesar de spațiu fizic considerabil redus. KR C5 este un controler cu 65% mai mic decât modelele anterioare, cu mult mai puține piese de hardware, ceea ce înseamnă costuri de întreținere substanțial reduse.

„Datorită faptului că nu mai are atât de multe componente hardware, noul model KR C5 este un controler cu costuri reduse de întreținere pentru beneficiarii noștri. În plus, am reușit să optimizăm și partea de software, astfel încât majoritatea aplicațiilor folosite pe modelele mai vechi sunt compatibile și cu noul controler” – declară Mihai Vereș, Customer Service Manager la KUKA Robotics România.

Fiind mereu în contact cu clienții, echipa de cercetare și dezvoltare din cadrul KUKA a ajuns să dezvolte un model de controler adaptat la nevoile clienților.

„Acestă inovație a fost construită cu ajutorul feedbackului primit constant de la clienții noștri” – adaugă Mihai Vereș.

Ultimul model de controller KR C5 dezvoltat de KUKA oferă, astfel, o gamă extinsă de posibilități și un cost mai mult decât eficient pentru companiile care dezvoltă aplicații în domeniul roboticii.

Compact, cu un consum energetic scăzut și de o calitate net superioară, noul controller KR C5 și corespondentul său, KR C5 micro, ridică standardul producției automatizate la un nou nivel.

Datele sunt transformate în informații utile

Datorită sistemului modular, hardware-ul este proiectat în așa fel încât să fie durabil și de viitor și, de asemenea, să poată fi extins în întregime, conform cerințelor ulterioare. Modulele de control compacte și perfect integrate sunt ușor de utilizat și pot fi conectate la diverse pachete de software și servicii digitale.

„Fiind un proiect în întregime dezvoltat de KUKA, am avut posibilitatea să atingem un nivel superior de integrare și optimizare cu noul model KR C5. Rezultatul excepțional este demonstrat cel mai bine prin reducerea mărimii controller-ului, dar, în aceeași măsură, prin reducerea consumului de energie și creșterea nivelului calitativ”, declară Dietmat Steidl, Product Owner KR C5 la KUKA.

Un alt aspect important este faptul că modelul KR C5 poate suporta orice sistem cloud cu date, fără să fie nevoie de alte sisteme hardware ajutătoare.

Livrat cu sistemul deja matur KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, Portfolio Manager pentru noua generație de modele de controler, concluzionează: „În anii imediat următori, KR C5 va fi noua platformă pentru portofoliul de soluții automatizate dezvoltate de KUKA. Această platformă este un cadru perfect pentru o și mai eficientă implementare a roboților industriali într-o gamă largă de aplicații.”

Noul controler va fi dotat cu un sistem dezvoltat și testat de KUKA SystemSoftware (KSS 8.7). În plus, va exista o mare varietate de opțiuni de integrare a controlerului pentru o gamă largă de sisteme de producție.

KUKA a început livrarea unui controler KR C5 micro încă din luna aprilie a acestui an; iar în octombrie, varianta pentru categoriile de roboți cu sarcina utilă mică și mare.

KUKA

KUKA este o companie globală de automatizare, cu vânzări de aproximativ 3,2 miliarde de euro și aproximativ 14.200 de angajați. Fiind unul dintre principalii furnizori din lume de soluții inteligente de automatizare, KUKA oferă clienților săi tot ceea ce aceștia au nevoie, de la o singură sursă: de la roboți și celule, până la sisteme complet automatizate, precum și rețeaua lor de pe piețe precum cea a automobilelor, electronicelor, industriei generale, bunurilor de larg consum, etc. comerț/vânzare cu amănuntul și asistență medicală.

Compania are sediul central în Augsburg. (Conform la: 31 decembrie 2019).

KUKA este prezentă în România printr-o reprezentanţă la Sibiu — KUKA Automatizare Romania SRL — şi una la Timişoara – KUKA Robotics, unde specialiştii oferă soluţii pentru sisteme robotizate.

