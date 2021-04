Românul Cornel Amariei, fondatorul companiei .lumen, este printre cei cinci finaliști ai programului Global Business Hall of Fame by JA Worldwide, la categoria inovatorilor. Programul Global Business Hall of Fame prezintă antreprenori de top și lideri din toată lumea ale căror invenții pot aduce schimbări importante în viața noastră.

În cadrul .lumen, Cornel Amariei dorește să realizeze ochelari pentru persoanele cu probleme de vedere. Compania folosește AI, robotică și neuroștiință pentru a putea ajuta oamenii cu probleme de vedere să se descurce mai bine în lume. Compania a primit până acum un milion de euro finanțare.

Conform sursei citate, printre cei care au câștigat de-a lungul timpului această distincție se numără Estee Lauder, David Ogilvy sau Levi Strauss. Programul se desfășoară din anul 1976 și a inclus în Business Hall of Fame peste 247 de laureați.

Anul acesta, Global Business Hall of Fame are cinci finaliști în zona inovatorilor și patru din zona liderilor, din țări precum România, Zimbabwe, Australia și multe altele. Cei nouă au servicii precum aplicații, ochelari inteligenți, turism eco, securitate sau un marketplace pentru freelanceri.

Câștigătorii care vor fi incluși în Global Business Hall of Fame vor fi anunțați la finalul lunii mai.

Ce este de fapt proiectul .lumen?

Proiectul .lumen este dezvoltat de o echipă formată din peste 30 de experți din domenii diferite precum inginerie, științe, psihologie, design industrial sau business development. Acest proiect este fondat de antreprenorul Cornel Amariei, CEO, (fondator, fost Head of Innovation în cadrul companiei Continental Automotive Systems) și Gabriel Chindriș (CTO), conferențiar în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată al Universității Tehnice Cluj-Napoca.

Acești ochelari le permit persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere o mobilitate mai bună, ajutându-le să aibă acces mai ușor la educație și apoi la locuri de muncă, contribuind astfel la îmbunătățirea vieții lor sociale.

„În lume sunt peste 40 milioane de nevăzători și singura soluție de mobilitate avansată este câinele ghid. Din păcate, un câine ghid este extrem de greu de întreținut, costă între 30 și 60 de mii de dolari antrenamentul. În acest moment, la nivel global, sunt doar 28.000 de astfel de câini”, spune Cornel Amariei, CEO .lumen.

În practică, .lumen îndeplinește aceeași funcție ca un câine ghid pentru nevăzători, însă la costuri mult mai mici, fără să necesite același grad de îngrijire. Dacă antrenamentul unui câine ghid durează ani de zile, ochelarii pot fi produși rapid, în serii mari, la cerere, scrie Start-up.ro.