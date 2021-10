Dintre mai mult de 4000 de concurenți, doar 60 au fost aleși drept Best of the Best (Cel mai bun dintre cei mai buni), iar dintre aceștia, doar unul este distins cu premiul Red Dot Luminary, „aceștia servind drept inspirație în designul industrial”.

Printre cei cinci nominalizați la Red Dot Luminary în 2021 s-au numărat: Unity – nava spațială Virgin Galactic, Cognixion One – ochelari portabili pentru persoanele cu dizabilități de vorbire, Canoo – un vehicul de livrare multifuncțional și sPEEK – ajutor de vizualizare pentru chirurgi. Printre câștigătorii precedenți ai Red Dot Luminary se numară Google Self-Driving Car – mașina autonomă Google, Lilium Jet – un taxi zburător alimentat electric și Robotic Prosthetic Knee – un genunchi protetic motorizat.

.lumen este un startup românesc care construiește ochelari ce ajută nevăzătorii.

Există 40 de milioane de persoane cu lipsă de vedere la nivel mondial și, în ciuda tuturor progreselor tehnologice, cele mai comune soluții pentru problemele lor de mobilitate au rămas bastonul alb și câinele ghid. Din păcate, din cauza unor dezavantaje multiple, există aproximativ 28.000 de câini ghid la 40 de milioane de nevăzători din întreaga lume. .lumen construiește prima soluție care reproduce principalele capabilități ale unui câine ghid, fără dezavantajele care îl fac pe acesta o soluție non-scalabilă.

Pentru a realiza acest lucru, .lumen a colaborat cu Desiro Vision – un studio de design cu sediul în Cluj-Napoca, România, specializat în cercetare, proiectare și dezvoltare de produse. Cu o istorie lungă care a început cu un grup de studenți ce împărtășeau o pasiune pentru design, Desiro Vision este acum o echipă de designeri profesioniști și artiști vizuali ce dezvoltă în mod constant produse care combină durabilitatea, sustenabilitatea și funcționalitatea.

„Designul nu este despre cum arată, ci despre cum funcționează. Acesta este un citat al lui Steve Jobs, pe care îl respect profund. Faptul că am câștigat acest premiu arată importanța problemei pe care o rezolvăm. Este o onoare să avem munca noastră apreciată la acest nivel”, a declarat Cornel Amariei, CEO și cofondator la .lumen.

„Acest premiu este o dovadă că spiritul vizionar, pasiunea pentru design și o colaborare excelentă, în contextul potrivit, pot duce la realizarea unor lucruri extraordinare”, afirmă Prof. Dr. Ciprian Mihnea – Fondator DESIRO Vision și Director al Departamentului Design din cadrul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca.

„Juriul a ales un design inteligent, dintre cei nominalizați la Red Dot: Best of the Best, pentru mult doritul Red Dot: Luminary. Un design care poate să îmbunătățească puternic viața a 40-50 milioane de oameni. Acest design este bineînțeles incredibil atât din punct de vedere ergonomic cât și ingineresc. Pentru noi, jurații, este o mare onoare să putem contribui la succesul acestei idei, care ajută milioane de oameni cu o anumită dizabilitate prin a le mări independența și calitatea vieții”, a precizat Wolfgang Meyer Hayoz, Membru Juriu Red Dot.