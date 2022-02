Un nou vaccin Pfizer ajunge în România! Prima tranșă va veni pe 14 februarie. Ce este diferit la acest vaccin

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că România va primi o primă tranșă din vaccinul care nu necesită ser fiziologic pe data de 14 februarie.

Medicul militar spune că vaccinurile sunt produse de către Pfizer și că sunt ”ready to use”, fiind autorizat pentru grupa de vârstă de peste 12 ani. Valeriu Gheroghiță spune că acest vaccin nu va fi folosit pentru cei mici, cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.

„Compania Biontech/Pfizer produce în momentul de faţă loturi de vaccin ready to use, adică gata pentru folosire. Ele nu mai necesită reconstituire cu ser fiziologic, flacoanele, se extrage ca şi celelalte tipuri de vaccinuri de la Johnson, AstraZeneca sau Moderna, practic se extrage cantitatea de vaccin necesară pentru administrare, tot 0,3 ml, fără să mai necesite reconstituirea în prealabil cu ser fiziologic şi vom recepţiona prima tranşă de vaccinuri gata de folosire ]n data de 14 februarie. Vor fi în total 423.360 de doze, dar acest tip de vaccin este în momentul de faţă autorizat doar pentru grupa de vârstă 12 plus. Pentru grupa de vârstă 5-11 ani inclusiv rămâne vaccinul care în momentul de faţă este folosit. Flacoanele vor avea un capac gri, va fi deosebit de celelalte folosite la acest moment, iar volumul dozei administrate este tot de 0,3 mm, adică 30 de micrograme de substanţă activă”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Părinții sunt încă îngrijorați cu privire la vaccinarea celor mici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre vaccinarea anti-covid în rândul copiilor, dar și despre ce ar trebui să știe părinții înainte de a lua o decizie în acest sens. Acesta susține că sfatul său, de medic pentru părinții care ar vrea să-și vaccineze copiii, să meargă înainte la un centru de vaccinare să se informeze.

El a adăugat că vaccinarea anti-covid este recomandată în special în cazul copiilor care suferă de afecțiuni cronice și care prezintă un risc mai mare de a face forme grave de COVID care să ducă la complicații.

„Sfatul meu personal ca medic, nu ca ministru neaparat, este sa vina parintii sa se informeze inainte, sa faca acest lucru (sa vaccineze copiii) in cunostinta de cauza, nu pentru ca au auzit, ci pentru ca s-au infirmat. Prima recomandare (sa se vaccineze) este pentru copii cu afectiuni cronice pentru ca au risc de a face forme care sa duca la complicatii”, a spus ministrul.

O reacție în acest sens a avut-o și coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, săptămâna trecută. Acesta a declarat că vaccinurile aprobate şi autorizate pentru grupa de vârstă 5 -11 ani sunt sigure, eficiente şi previn în peste 90% din cazuri îmbolnăvirile de COVID-19.