Sticlele de plastic provoacă poluare chimică în fiecare etapă a duratei lor de viață, iar această poluare are impact asupra sănătății umane, a mediului și a climei, susține raportul intitulat „Hidden Hazards: The Chemical Footprint of a Plastic Bottle”.

Raportul, apărut la sfârșitul lunii mai, este rod al colaborării între organizația nonprofit Defend Our Health și campania Bloomberg Philanthropies Beyond Petrochemicals.

Ce acuzații se aduc în acest raport unor companii precum Coca Cola

Autorii raportului au descris modul în care cele 500 de miliarde de sticle de plastic pe care industria băuturilor le folosește anual (aproape de 1 milion pe minut) sunt responsabile pentru eliberarea de substanțe chimice care cauzează cancer, poluarea apei și gaze care duc la încălzirea planetei.

De asemenea, sunt criticate companii precum Coca-Cola pentru că nu au reușit să reducă impactul plasticului, analizându-se modul în care sectorul băuturilor răcoritoare afectează, în mod disproporționat, comunitățile de culoare și comunitățile cu venituri mici.

De ce este îngrijorător impactul plasticului

Studiul a subliniat cât de continue și de variate sunt pericolele.

În primul rând, sunt costurile de extragere a materiilor prime pentru a fabrica sticle de plastic. „Fracking-ul și forajele pentru petrol și gaze au ca rezultat o poluare gravă a aerului și a apei”, se arată în raport.

Apoi vin procesele care emit toxine și care transformă petrolul și gazul în recipiente pentru fluidele pe care oamenii le cumpără. Raportul a menționat oxidul de etilenă ca un poluant care crește riscul de cancer. De asemenea, a fost evidențiat antimoniul, un cancerigen care ajunge în băuturi din interiorul sticlelor.

Sticlele de plastic eliberează toxine, indiferent dacă sunt reciclate, duse la gropile de gunoi, incinerate sau aruncate. Deși companiile promit reciclarea lor, raportul a citat constatările Agenției pentru Protecția Mediului conform cărora mai puțin de 9% din materiale plastice sunt reciclate în SUA.

Ce se face cu sticlele de plastic

Organizația Națiunilor Unite a lansat recent un plan de reducere a poluării cu plastic la nivel global, cu 80%, până în 2040. Sunt în desfășurare discuții pentru a crea acorduri internaționale obligatorii până la sfârșitul anului 2024. Consumatorii de pretutindeni pot economisi bani și pot reduce cererea de sticle de plastic utilizând recipiente reîncărcabile și susținând produse alternative, biodegradabile.

„De la producție până la eliminare, plasticul ne poluează aerul, apa, alimentele, toate în același timp înrăutățind criza climatică”, a declarat Mike Belliveau, director executiv al Defend Our Health. „Industria băuturilor trebuie să-și detoxifice lanțul de aprovizionare și să se îndepărteze de materialele plastice pe bază de combustibili fosili”, adaugă el.

Specialiștii spun că apa dintr-o sticlă de plastic care a stat prea mult timp în soare conține substanțe cancerigene. Aceste substanțe sunt eliberate de plasticul sticlei. Mai mult decât atât, apa din PET-urile congelate sunt la fel de nocive.

În plus, sticlele de plastic sunt făcute din tereftalat de polietilenă, care eliberează substanțe chimice precum antimoniu sau bisfenol atunci când este expus la soare.

Autoritățile medicale arată că bisfenolul are efecte negative asupra sănătății copiilor, în timp ce antimoniul este considerată substanță cancerigenă.