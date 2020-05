Milionarul Cornel Tăbăcaru a avut o reacție virulentă la adresa lui Viorel Cataramă, după ce acesta din urmă a susținut că nu contează câți oameni mor, fie că vorbim și de 30-40.000 de români, cât timp cât salvăm economia.

Comentariul lui Catarmă a provocat revolta lui Tăbăcaru, care a povestit, la Sinteza Zilei, drama prin care a trecut din cauza Covid-19.

„Băi, Viorele, copilul meu – și Mircea Badea știe – a venit de la New York cu Covid. Și a fost în spital, în România, 17 zile, Viorele!

N-am dormit o oră pe noapte, domnu’ Viorel, pentru că nu puteam să dorm. Băi, mie îmi murea copilul!

Nu am eu treabă cu 30.000, cu 60.000, ce ai tu în cap… Viorele, mie îmi murea copilul și dacă era și copilul tău acolo lângă al meu, cred că amândoi ne tăvăleam prin curtea spitalului – cu Covid!”, i-a transmis Cornel Tăbăcaru lui Viorel Cataramă.

Trebuie spus că Viorel Cataramă a anunțat rezultatul celui de-al doilea test pentru COVID-19.

Negativ 300%! Negativ! Am fost într-o comunitate cu risc extrem! Am încercat să mă infectez, iar rezultatul este negativ! Nu am pățit nimic! Am demonstrat ceea ce am vrut! România a fost falimentată fără motiv temeinic. Drepturile și libertățile fundamentale au fost suspendate în mod incorect. Instituțiile statului au călcat și calcă în picioare Constituția României, fără niciun fel de jenă (…) Capitalul românesc, atât cât a mai rămas, a fost pus complet la pământ (…) Nu pe bază de frică se dezvoltă o țară!” a spus Viorel Cataramă, în direct, la România TV, în urmă cu o zi.