Viorel și Oana Lis au fost internaţi de urgență la Spitalul Matei Balş, după ce au fost contaminați cu noul coronavirus. Potrivit declarațiilor șocante, Viorel Lis a văzut moartea cu ochii în timpul spitalizării şi a insistat să i se pregătească locul de veci în citimir.

„În prima noapte când l-am internat pe Viorel am plâns tot drumul de la spital până acasă, a fost un șoc! Zilele au trecut altfel în spital cât am fost internați. Acum sunt pentru prima oară la volan, conduc, acum 2-3 zile am venit acasă”, povestește Oana Lis.

„Simt că am acum a doua șansă la viață”

Oana Lis a explicat că vindecarea a fost accelerată datorită imunizării prin serul anti-covid. De asemenea, de la observarea primelor simptome, cuplul a efectuat o evaluare la spital.

„Eu simt că am acum a doua șansă la viață! Știu că nu e ceea ce unii vor să audă, dar ne-a salvat faptul că am fost vaccinați, că am mers din prima zi la evaluare la spital. Eu o să mai fac o radiografie la o lună după externare. Acum sunt OK!

Viorel este încă în convalescență, el se recupereză mai greu, dar din moment ce i-au dat drumul acasă, deși a avut o formă de Covid medie spre gravă, e mai deteriorat! Este o minune că trăiește! E o minune că nu a ajuns la ATI! Am văzut pe pielea mea că boala asta nu are nicio legătură cu răceala”, a declarat Oana Lis.

„Ne-am dat seama că ori murim acasă, ori mergem la spital”

Din cauza efectelor negative pe care coronavirusul le-a avut asupra organismului lui Viorel Lis, acesta a decis că ar trebui să își pregătească locul de veci în citimir pentru orice eventualitate.

„(…)Eu sunt foarte emoționată, nu credeam că Viorel o să supraviețuiască Covidului! El chiar a sunat-o pe verișoara lui și i-a spus să îi pregătească locul de veci. Ne era rău la amândoi și ne-am dat seama că ori murim acasă, ori mergem la spital.

Chiar ne-am gândit că putem să murim de la boala asta, deși eu sunt tânără, dar am kilogramele în plus și o inflamație mare în corp. Simt că am reînviat! Ne-am salvat și ne-au salvat viața cei de la spital! Eu nu credeam că o iau, dar uite că am luat-o!

Viorel a trecut pragul critic datorită medicilor și vaccinului, altfel nu văd ce l-ar fi salvat! Le mulțumim tuturor oamenilor care ne-au sunat și ne-au fost alături, ne-au susținut pe Facebook, contează foarte mult în astfel de momente! E foarte nasoală boala asta! La noi a fost mai grav.”, a mărturisit Oana Lis pentru CIAO.RO.