Oana și Viorel Lis au fost într-un punct critic! Ce au putut să spună după externare?

Astfel, Oana Lis a fost prezentă în emisiunea „La Măruţă”, unde a relatat temerile care au copleşit-o în timpul experienței respective. Potrivit celor spuse de soţia fostului edil al Capitalei, s-a temut ca nu cumva acesta să nu reuşească să învingă boala.

Amintim că Viorel Lis are 78 de ani, mai multe boli asociate, iar COVID-19 începuse să-i afecteze plămânii.

Informațiile transmise de Oana Lis

„Suntem acasă, e incredibil! Sincer, în momentul acesta, Viorel nu poate să apară pentru că doarme. Vreau să îl las să se recupereze, dar este o minune dumnezeiască faptul că am trecut peste pragul critic și am ajuns acasă. Viorel are 78 de ani acum, boala începuse să-i mănânce din plămâni, așa cum zice Viorel. A avut pneumonie interstițială, medie am avut amândoi.

Acum lumea mă întreabă pe mine ce tratament am luat. Dar nu există un tratament minune, tratamentul meu și al lui Viorel a fost diferit. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Matei Balș […] A fost o experiență extraordinar de grea pentru mine. Pentru că, îmi dau lacrimile, nu știam dacă… Bineînțeles, îmi făceam griji pentru mine, dar când iubești pe cineva, îți faci griji pentru celălalt”, a spus Oana Lis în emisiunea La Măruță.

De asemenea, aceasta a spus și că Viorel Lis își pregătise din timp locul de veci. Fostul edil se temea că nu va depăși această perioadă, în contextul în care starea sa de sănătate oscila de la o zi la alta.

„Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi. Viorel deja își aranjase locul de veci, pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta. Dar uite că Dumnezeu ne-a ajutat și poate și rugăciunile oamenilor”, a declarat Oana Lis.