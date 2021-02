Investiţie uriaşă pe timp de pandemie

Investiţie uriaşă pe timp de pandemie. Unul dintre milionarii României a făcut public totul. Şeful Mobexpert, Dan Şucu, a intrat în Imperiul Leilor, de la ProTV. Acesta s-a decis acum să vorbească.

Înţelegerea dintre leii care participă la faimoasa emisiune şi cei de la ProTV era ca milionarii să pună la bătaie câteva sute de mii de euro pentru cei care vor să ajungă antreprenori de succes şi să îşi dezvolte o afacere. Ideile concurenţilor de la Imperiul Leilor l-au cucerit pe Dan Şucu.

Investiţia a fost una mult mai mare. Nici el nu se aştepta la aşa ceva.

“Când am acceptat, cei de la ProTV, colegii mei, mi-au spus că se aşteaptă, ca un gentleman’s agreement, să fie măcar 300.000 de euro de investiţie în diferite afaceri. Eu am spus ok, dar am ajuns pe la trei milioane cu totul. Există şi o condiţie”, a dezvăluit Şucu.

Acesta a pus însă accent şi pe un alt aspect la fel de important. Credibilitatea emisiunii şi a investiţiilor. “Credibilitatea noastră şi a emisiunii este ceea ce se numeşte follow up. Aceste investiţii sunt pe bune. Toată lumea trebuie să vadă şi să ştie că totul este real.

Mă aştept ca aceste investiţii pe care ni le-am asumat să se facă urmărirea lor şi să arate tuturor că emisiunea e pe bune. Le-am spus tuturor prietenilor mei clar. Nu exista nimic de acolo care sa nu fie real. Mă aştept ca aceste investiții pe care le-am făcut să aduca un plus. Sunt pe bune toate investițiile. M am săturat că m-au întrebat toți prietenii daca sunt pe bune. Sunt pe bune. Să fie clar”, a mai spus milionarul.

Cine este Dan Şucu?

Dan Şucu, unul dintre milionarii de la Imperiul Leilor, de la ProTV, este unul dintre creatorii pieței de retail modern de mobilă din România. Şucu face parte din prima generație post-comunistă de antreprenori români.

A intrat în afaceri în 1993, prin brandul Mobexpert, care a avut o primă locație în magazinul Unirea din Capitală. Acum, Mobexpert este unul dintre cei mai mari retaileri de mobilă din România și are o rețea de 26 de magazine, inclusiv în Sofia și Belgrad, dar și opt fabrici. Compania are în prezent aproximativ 2.300 de angajați. Dan Şucu are o avere estimată la 120-125 de milioane de euro.