Generalul rus Ghenadi Jidko, un fost comandant în războiul din Ucraina, a murit la vârsta de 58 de ani „în urma unei boli îndelungate”. Decesul generalului a fost anunţat într-o postare pe Telegram de către guvernatorul regiunii Habarovsk, Mihail Degtîarev.

„Am fost norocos să-l cunosc pe acest om, foarte atent la nevoile simplului soldat şi foarte exigent la serviciu. Aceşti comandanţi se numesc comandanţi”, a scris Mihail Degtîarev, conform informațiilor preluate de CNN.

Rusia a mai pierdut un general

Amintim că generalul din Rusia a fost comandantul Districtului Militar de Est în perioada mai-octombrie 2022. Totodată, acesta a fost și comandantul teatrului de război în Ucraina în timpul ofensivei de la Lîsîceansk şi Severodoneţk, în vara lui 2022. Potrivit sursei menționate, moartea generalul rus Ghenadi Jidko nu a fost anunţată în mod oficial.

În biografia generalului pe care o publică, publicația rusească Tass nu menţionează perioada în care a fost comandant în Ucraina. Acesta a preluat comanda forţelor ruse în Ucraina după ce Moscova şi-a abandonat tentativa eşuată de a cuceri Kievul în primăvara lui 2022, scria în mai 2022 Conflict Intelligence Team (CIT).

Numirea sa nu a fost niciodată confirmată în mod oficial, dar în iunie 2022 Jidko a apărut lângă ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu în timpul unei vizite a forţelor desfăşurate în Ucraina, care părea să-i confirme funcţia.

Institute for the Study of War (ISW) cu sediul la Washington scria la acea vreme că numirea lui Jidko era o „măsură drastică”, în contextul în care generalul era un ofiţer „politic” ci nu un comandant de unitate însărcinat cu conducerea trupelor.

Generalul rus Ghenadi Jidko a ocupat mai multe funcții importante

Acesta a fost anterior şeful Direcției Militaro-Politice Principale a Forţelor Armate ruse, un organism însărcinat cu îndoctrinarea ideologică şi morală a armatei ruse. Totodată, era și adjunctul ministrului rus al Apărării.

Tass scrie că Jidko a fost anterior şeful Statului Major al Forţelor Armate ruse în Siria, o funcţie pentru care a fost decorat cu titlul de Erou al Federaţiei Ruse, cea mai înaltă distrincţie onorifică a Fedetraţiei ruse.

Jidko a fost demis din funcţia de comandant al teatrului de război şi de comandant al Districtului Militar de Est în octombrie, după eliberarea rapidă a teritoriului regiunii ucrainene Harkov într-o contraofensivă-fulger ucraineană, notează ISW.

Ministerul rus al Apărării l-a numit pe generalul Serghei Surovikin în funcţia de comandant al operaţiunilor în Războiul din Ucraina în octombrie 2022.