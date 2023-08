Armata rusă a expus în apropiere de Moscova echipamente militare occidentale pe care trupele sale le-au capturat pe frontul din Ucraina, pentru a-şi lăuda propriile armamente şi a decredibiliza contraofensiva ucraineană aflată în desfăşurare, scrie miercuri agenţia France Presse, al cărei corespondent în capitala rusă a vizitat expoziţia organizată în Parcul Patriot, unde sunt de asemenea prezentate o serie de arme ruseşti în cadrul târgului militar Armata 2023.

Acelaşi comandant prezintă alături şi un vehicul de luptă britanic Husky, cu parbrizul ciuruit de gloanţe.

Mai încolo, un alt ofiţer rus dă un interviu în faţa unui tanc uşor francez AMX-10 RC. Printre alte echipamente din seria de „trofee” de război capturate de armata rusă în Ucraina se mai regăsesc un blindat australian Bushmaster, un blindat american pentru transportul trupelor M-113, încă unul britanic de tipul Bushmaster, de asemenea un vehicul blindat de patrulare britanic Mastifff sau un vehicul suedez de luptă al infanteriei CV90-40. Expoziţia prezintă şi diferite echipamente militare de producţie ucraineană.

The Russian Ministry of Defense unveiled a New Exhibit today at “Patriot Park” a Theme-Park opened in 2015 in celebration of the Russian/Soviet Military and their Victory during WW2, the Exhibit is of Western Military Equipment utilized by the Ukrainian Armed Forces that has… pic.twitter.com/bMN55TKMFy

— OSINTdefender (@sentdefender) August 16, 2023