Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, condamnă bombardamente lansate de armata Rusiei în Portul Reni (situat la 200 de metri distanță de granița dintre Ucraina și România) și Portul Ismail (situat la o distanță de 80 km de vărsarea Brațului Chilia al Dunării în Marea Neagră) întrucât periclitează securitatea alimentară și navigația pe Marea Neagră.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 16, 2023