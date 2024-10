Simona Halep, acuzată de Cristi Dănileț că s-a dopat intenționat! Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a publicat motivarea deciziei sale de a reduce suspendarea Simonei Halep într-un document public întins pe 58 de pagini, în care sunt prezentate toate probele aduse de cele două părți și este explicat modul în care au fost analizate.

Fostul judecător Cristi Dănileț a citit documentul cu o zi în urmă. În urma analizei sale, el a înțeles că sportiva a încălcat două reguli:

A acuzat-o pe jucătoarea de tenis că a mințit spunându-le tuturor că substanța interzisă ar fi ajuns accidental în corpul său prin contaminarea unui supliment alimentar. Potrivit lui, analizele medicale au arătat că nu existau urme de Roxadustat în acel produs, iar TAS a concluzionat că consumul ei a fost intenționat, nu accidental.

„A apărut motivarea TAS in cazul Simona Halep și… a mai căzut un mit. Scrie negru pe alb că sportiva a încălcat două reguli: s-a dopat intenționat cu Roxadustat și, pentru a ascunde dopajul, a manipulat datele care au fost scrise in pașaportul biometric.

Cel mai trist este ca Halep a mințit la proces:

– a susținut ca substanța a ajuns accidental in corpul său, prin contaminare de la un supliment alimentar. S-au făcut analize la acel produs si nici vorbă, nu există acolo urme de Roxadustat. Având in vedere și cantitatea depistată in corpul său, TAS spune că acel consum a fost intenționat, nu accidental;

– a susținut că fluctuațiile unor componente ale sângelui, înscrise în pașaport, s-ar datora unei operații a deviației de sept, unei perioade de lipsa de antrenament sau menstruației. Prin experți s-a respins această apărare”, a scris el, ieri, pe Facebook.