Simona Halep se pregătește în Dubai, Emiratele Arabe Unite, pentru participarea la un nou turneu de tenis la Hong Kong, China (WTA 250) (28 octombrie – 3 noiembrie).

Jucătoarea de tenis se antrenează pentru a avea o formă bună în acest final de an. A umplut deja rețelele sociale de poze. În fotografii, este alături de echipa sa (formată numai din români), de antrenorul de tenis Daniel Dobre, sparring partner-ul Răzvan Codescu și de fizioterapeutul Sabin Topală.

Simona Halep sharing more from her days at practice at her homebase in Dubai on Tuesday. pic.twitter.com/9d8IpAwrYM

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 8, 2024