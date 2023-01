Conform acestuia, o persoană din Marea Britanie va avea nevoie de aproximativ 11.000 de lire sterline pe an pentru a atinge nivelul minim de trai când va ieși la pensie în acest an, scrie Daily Record.

Prima parte a noului an poate fi o oportunitate perfectă de a face schimbări semnificative pentru lunile următoare, fie că este vorba sănătate, fie de a găsi un echilibru între casă și serviciu. Criza continuă a costului vieții aduce probleme tot mai mari pentru fiecare gospodărie, iar cei care se gândesc la pensie poate fi acum foarte descurajați. Jonathan Watts-Lay, un expert britanic în bunăstare financiară și pensii avertizează că actuala criză a costului vieții este unul dintre cele mai importante lucruri de luat în considerare înainte de a ieși la pensie.

”Când decideți calea de acțiune potrivită, asigurați-vă că știți de cât de mult veți avea nevoie, cât ați economisit pentru la pensie și dacă va fi suficient”, subliniază el.

Iată câteva lucruri de care trebuie să țineți cont înainte de a vă pensiona în 2023.

Elaborați un plan financiar pentru pensionare

Cheltuielile se vor schimba odată cu ieșirea la pensie, așa că e bine să știți de ce sume veți avea nevoie pentru a vă acoperi cheltuielile de zi cu zi, precum și cheltuielile discreționare (cum ar fi vacanțele și hobby-urile). Cheltuielile actuale sunt bune pentru a începe să rezolvați acest lucru, fiind un indicator, dar asigurați-vă că luați în considerare creșterea prețurilor la alimente și energie. Este o idee bună să determinați valoarea tuturor economiilor și investițiilor, inclusiv a pensiilor. Ar trebui să țineți cont și de impactul inflației din acest an, care nu pare să dea înapoi.

Vă puteți permite să vă pensionați?

Apreciați dacă ați pus suficienți bani deoparte pentru a vă permite să vă pensionați. Poate ar fi mai bine să mai lucrați un an, doi, sau măcar cu jumătate de normă. Potrivit Asociației pentru pensii și economii pe viață (PLSA), o persoană din Anglia va avea nevoie de aproximativ 11.000 de lire sterline pe an pentru a atinge standardul minim de trai ( ar acoperi toate nevoile unui pensionar, plus unele activități de agrement, cum ar fi o săptămână de vacanță în Marea Britanie).

Pensiile nu sunt singura sursă de venit la pensie

Costul ridicat al vieții precum și volatilitatea pieței bursiere pot indica faptul că acum nu este cel mai bun moment pentru a ieși la pensie. Există multe active care pot fi folosite ca surse de venit în locul banilor de pensie.

Amânați decizia pensionării

Dacă sunteți îngrijorați de scăderea valorii pensiei din cauza volatilității pieței, ar fi indicat să amânați pensionarea, dacă starea sănătății și alți factori vă permit. Sute de mii de pensionari se gândesc acum să se întoarcă la muncă, deoarece creșterea costului vieții le-a dat peste cap planurile de pensionare.

Nu plătiți taxe inutile

De obicei, doar primele 25 de procente din pensia cu contribuție determinată sunt scutite de impozite, restul de 75% fiind impozitate ca venit realizat. Din păcate, în ultimii ani, mulți oameni s-au trezit că au de plătit mai multe impozite decât știau.

Consilierea financiară reglementată poate fi de ajutor

Consilierea financiară reglementată poate fi o soluție și poate fi mai puțin costistoare decât cumpărarea de produse pentru pensii, cum ar fi anuitățile. De asemenea, poate fi văzută ca o investiție, deoarece un consilier va analiza toate activele pe care le aveți și va găsi cea mai eficientă modalitate fiscală de a vă finanța pensionarea.