În cadrul evenimentului, Infofinanciar.ro a discutat cu Elisabeta Moraru, country director Google România, despre planurile de viitor ale gigantului IT pentru anul 2023. De asemenea, Dan Oros, marketing manager Google România a explicat secretul prin care românii pot avea un cont de Youtube de succes, acesta explicând că autenticitatea și pasiunea sunt principalele ingrediente.

Planurile Google România pentru 2023

Elisabeta Moraru, country director Google România, a răspuns întrebărilor Infofinanciar, vorbind despre planurile Google România pentru 2023. Oficialul a explicat că, în prezent, una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare se referă la zona de competențe digitale, Google ajungând să colaboreze cu mai multe instituții academice și cu companii din zona de start-up în acest sens.

„Mie îmi place să vorbesc despre ce urmează să facem. Avem foarte multe ambiții. Una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare pentru noi este zona de competențe digitale. Am început de ceva ani să colaborăm cu o serie de instituții academice, dar și cu zona de start-up și am anunțat anul trecut că am ajuns la aproape jumătate de milion de români în training-urile pe care le-am avut, certificări online și fizice. Și anul acesta ne propunem să continuăm și, doar ce am fost săptămâna aceasta la Constanța și am lansat primul atelier digital din zona de AI”, a declarat Elisabeta Moraru în exclusivitate pentru Infofinanciar.

De asemenea, șefa Google România a mai spus că în anii trecuți au lansat ateliere digitale în colaborare cu universități pe zona de dezvoltare de Android, un proiect pornit deja de ceva ani.

De asemenea, Google România s-a dezvoltat mai mult în ultima perioadă, începând încă din pandemie, în zona de suport pentru IMM-uri oferind instrumente gratuite pentru aceste companii.

„Un al doilea lucru la care lucrăm și suntem foarte atenți este zona de suport pentru IMM-uri și aici intră foarte multe elemente de la training-urile pe care le-am menționat. Există instrumente pe care le oferim gratuit companiilor ca să descopere în ce piețe se pot duce. Google Trends este un instrument care cred că este foarte bun pentru că îți arată ce caută oamenii în online.

La fel cum aș putea menționa, Google Market Finder, este din nou un instrument gratuit pe care îl pot folosi cei care doresc să facă export. Sunt foarte multe instrumente în zona de AI pe care l-am lansat cred că deja de 2 ani, pentru că ne-am dat seama în perioada pandemiei că firmele aveau nevoie de suport în partea de tehnologie pentru a se susține ca existența firmei”, a completat Elisabeta Moraru.

Zece ani de Youtube în România

Acum 10 ani, în aprilie 2013, Google lansa versiunea pentru România a YouTube, cea mai cunoscută platformă video din lume. Astfel, gigantul IT a adus conținut adaptat pentru utilizatorii din România și a permis creatorilor de conținut locali să fie mai ușor de descoperit și să își monetizeze producțiile. La un deceniu de la apariția YouTube România, peste 12 milioane de români adulți se uită la video-uri pe YouTube, potrivit datelor Google din decembrie 2022.

Un studiu comandat de Google și realizat de compania Ipsos arată că marea majoritatea a românilor (98%) găsesc pe YouTube conținut de calitate. Potrivit respondenților, conținut de calitate este cel relevant la nivel personal și care îi ajută să învețe ceva nou. De asemenea, 91% dintre românii care intră pe YouTube spun că au învățat ceva nou uitându-se pe YouTube. Opt din 10 români găsesc pe YouTube conținut unic, pe care nu-l mai pot găsi în altă parte, arată același studiu.

Datele Google arată că, la finalul lui 2022, existau peste 8.000 de canale românești cu peste 10.000 de abonați, în creștere cu 15% față de anul anterior, și 1.600 de canale cu peste 100.000 de abonați (+15% față de 2021).

