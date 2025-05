Octavian Bădescu, fondatorul Sameday Courier, a anunțat în luna aprilie a acestui an că a părăsit partidul AUR pentru a se concentra mai mult asupra afacerilor sale. Acesta a explicat de ce intenționează să-l voteze pe George Simion în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Antreprenor de succes, Bădescu este cunoscut pentru faptul că a fondat mai multe afaceri, printre care și Sameday Courier, companie pe care a vândut-o către eMag în luna mai 2017.

Octavian Bădescu a devenit membru al AUR în toamna anului 2021, dar a decis să părăsească partidul în primăvara acestui an pentru a se dedica mai mult altor proiecte de afaceri.

Întrebat, într-un interviu pentru HotNews, ce afaceri deține în prezent și dacă este, în prezent, membru al unui partid politic, acesta a răspuns:

„În prezent sunt investitor și consultant în imobiliare, independent financiar, mă axez pe proiectele Freedom Group și Banca de Minute (care este un proiect social), particip la emisiuni televizate, scriu, am un canal de YouTube și nu mai sunt membru al vreunui partid”.

Octavian Bădescu a explicat că a încercat să ajute AUR în domeniul politicilor economice și al comunicării publice. Acesta a explicat că în turul 2 al alegerilor prezidențiale, va vota pentru George Simion, argumentând că, spre deosebire de Nicușor Dan și partidele care îl susțin, a fost alături de Simion în perioada dificilă a prigoanei din 2020-2022.

„Am căutat să ajut partidul în planul politicilor economice și în planul comunicării publice. În turul 2 voi vota George Simion întrucât, spre deosebire de Nicușor Dan și partidele care îl susțin, am fost de aceeași parte a baricadei în perioada de trista amintire a prigoanei din 2020-2022”, a explicat omul de afaceri.

Fondatorul Sameday Courier a afirmat că va susține AUR după alegeri doar dacă politicile economice ale partidului vor corespunde convingerilor sale, menționând că ar putea oferi sprijin la nevoie, chiar fără a fi membru, deși are rezerve că acest sprijin va fi solicitat.

În măsura în care voi fi solicitat, probabil că voi ajuta, nu e nevoie sa fiu membru de partid pentru asta, dar am îndoieli ca acest lucru se va întâmpla”, a spus acesta.

Referitor la planul economic prezentat anul trecut de AUR, omul de afaceri a spus că i se pare prea etatist și mai puțin aliniat cu principiile liberal-reformatoare pe care le susține. Deși a fost invitat să contribuie și a făcut unele propuneri, partidul a ales o altă direcție. Totuși, a remarcat că există o convergență în ceea ce privește obiectivele legate de patriotismul economic, chiar dacă metodele diferă.

„Este perfectibil, personal îl văd cam etatist pentru gustul meu. Am fost solicitat să contribui și am avut contribuții, însă partidul a preferat o abordare mai puțin clasic liberală și mai puțin reformatoare decât am propus eu. Dar există anumite inclinații către o formă de patriotism economic, deci linia e similară, obiectivele. Privind maniera de atingere a obiectivelor însă există diferențe, fără îndoială”, a spus Bădescu.