Un celebru medic provoacă șoc! Detalii incredibile despre tratamentul pentru COVID. Este vorba despre doctorul Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din Capitala. Acesta a spus categoric că nu a fost descoperit înca un medicament care sa trateze boala COVID-19.

„Acestea sunt vremurile, sa nu ne mai ascundem. De ce nimeni nu isi asuma si nu spune clar: „nu stim tratamentul!?” De fapt, nu exista, in general, garantii in medicina. In cazul unei boli necunoscute de unde sa cerem vindecari?

Da, stim. Le prescriem Dexametazona celor cu afectare pulmonara, anticoagulante (doza profilactica sau terapeutica), in functie de patologii asociate si antivirale (de care ai si daca ai in prima zi).

Tocilizumab-ul este o substanta anti Interleukina 6. Din pacate, desi ni s-a parut la unele cazuri mai eficient, nu prea se mai gaseste.

In unele spitale se administreaza anticoagulant chiar si la asmiptomatici.

Si tocmai acei medici care intra non-stop la bolnavul COVID sunt injurati, amenintati ca sunt dati in judecata si, mai nou, unii s-au trezit cu plangeri la Colegiul Medicilor”, a spus Dr. Laura Zarafin, pentru Ziare.com.

Aceasta a explicat că tratamentul doar cu Remdisivir pentru un singur bolnav COVID-19 costa 3.000 de dolari. Insa pacientul mai primeste multe alte medicamente, motiv pentru care costul real este mult mai mare, greu de estimat.

„Cred ca Remdesivirul are eficienta daca este administrat in primele 8-24-48 de ore. Asa am citit in studii. Nu am experienta pentru ca la noi pacientii ajung dupa multe zile de evolutie a bolii. Cert este ca pana si compania producatoare a Remdesivirului nu afirma ca „vindeca”, doar scurteaza evolutia clinica a bolii.

Plasma se pare ca ar avea efecte daca se administreaza precoce.

Speranta noastra este ca am putea creste sansele de supravietuire ale pacientilor daca toate interventiile terapeutice s-ar face la momentul oportun.

Deci ar fi necesara testarea masiva si actiunea de la primele semne de boala, poate din prima zi in care avem un PCR pozitiv”, a mai explicat medicul Laura Zarafin. Ea a tras un semnal de alarmă și a arătat că nu e in regula ca tot Spitalul Colentina sa fie transformat in spital COVID, avand in vedere situatia epidemiologia din prezent.