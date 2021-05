Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a vorbit despre actualul Guvern și despre politicienii care fac parte din el. Potrivit acestuia, să fii membru într-un guvern timp de un an de zile este ca un stagiu într-un spital psihiatric şi că mulţi politicieni sunt atinşi în vreun fel de patologia puterii.

Precizările acestuia vin în contextul în care, Paleologu a fost întrebat la Prima TV, dacă politica este un demon. În acest context, al precizat că politica poate fi un sacerodțiu, deci poate fi și ceva foarte nobil.

Totodată, întrebat dacă are un exemplu concret de politician atins de această patimă, Paleologu a răspuns că majoritatea politicienilor se află în această situație. El a dat exemplu perioada sa în care a fost ministru.

În același timp, Paleologu a mai adăugat că patologia puterii afectează pe toată lumea și orice meserie, inclusiv cea politică este susceptibilă să dezvolte patologii.

”Sunt foarte mulţi, majoritatea. Nu uitaţi, am fost ministru timp de un an de zile. Să fii membru într-un guvern timp de un an de zile este ca un stagiu în spital psihiatric. Cam mare parte erau atinşi în vreun fel. Şi mai e ceva. Trebuie să te uiţi la tine însuţi să vezi care sunt propriile derive şi să fii conştient de asta, să fii foarte vigilent cu tine însuţi.

Dar să ştiţi ceva, că patologia puterii afectează pe toată lumea. Orice meserie care are legătură cu puterea este susceptibilă să dezvolte patologii ale puterii, inclusiv jurnaliştii, episcopii, oamenii de afaceri, avocaţii, medicii, profesorii. Deci patologia puterii e foarte răspândită”, a spus Paleologu.