Este război total între marele actor Florin Zamfirescu și George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, după ce Florin Zamfirescu a scris un mesaj dur pe pagina de Facebook, în care se înterabă cine este de fapt Burcea și ce carieră a avut de este considerat un ”actor”.

“Dragilor, cine este “actorul” George Burcea? Ce roluri a jucat în scurta-i carieră? Joacă prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet și nu am găsit nici un actor cu numele ăsta. De ce jigniți aceasta breaslă? Nu mai aveți nevoie de ea?”, a scris Zamfirescu, pe Facebook.

De asemenea, câteva zile mai târziu, Florin Zamfirescu a vorbit despre acest lucru și în cadrul emisiunii Antena Stars.

“Eu nu am nici o treabă cu el, dar ca breaslă aşa, ca reprezentant al breslei, mă întreb şi eu: ce a făcut? Zi-mi un film, zi-mi un rol, un rol mare să mă uit şi eu să-l văd măcar la faţă! Casanova prin paturi că el acolo divorţează, scandaluri, astea sunt rolurile lui.

Treaba lui, dar de ce spune că e actor? Deci eu nu am nici o treabă cu copilul acesta. Nu-l cunosc, nu mi-a făcut nici un rău, nu mi-a făcut nici un bine”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru Antena Stars.

Cum a reacționat George Burcea

Reacția lui George Burcea a fost pe măsura așteptărilor publicului. Fostul soț al Andreei Bălan s-a simțit toal jignit de Florin Zamfirescu și a ținut să îi dea o replică acidă.

“Dacă nu mă anunţă un coleg de postarea dvs. nu o vedeam nici în următorii 10 ani. Când probabil avea să fie prea târziu pentru unii dintre noi. Dar ghinionul dvs. s-a numit actorul Gigi şi implicit eu, actorul George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai dvs. colegi de la IATC/ ATF/UNATC, în perioada în care dvs vă pregăteaţi de o pensionare uşoară, domnule.

De atunci am făcut şi eu ce am putut. Să ştiţi că sunt mândru de mine şi chiar ţin capul sus. Nu ca alţii de la institut care n-au ştiut decât sã-l vandalizeze, iar mai apoi să-l abandoneze. Domnule profesor, am şi filmat împreuna la un moment dat. Dar vă înţeleg atât bătrâneţea, cât şi nepăsarea către colegi sau viitori colegi pe care i-aţi antrenat chiar dvs. domnule”, a fost replica lui George Burcea.

În același timp, Burcea nu s-a oprit aici și a continuat acuzațiiile grave. Acesta a vorbit despre o serie de evenimente complet neplăcute din perioada facultății.

“Din păcate, la facultate tronează de mulţi ani atât incapacitatea celor care conduc şi predau la această instituţie, cât şi lipsa de sânge în instalaţie pe care cu toţii ar fi trebuit cumva, cândva…..să îl deţină. Bineînţeles că dacă aceşti profesori vin plini de frustrare la facultate, vor face fix o băşină cu aceşti copii, căci am văzut cu proprii ochi cum încrâncenarea colegilor dv profesori, băteau statutul de tutore pe care aceştia aveau OBLIGAŢIA sã şi-l asume, căci erau plătiţi de stat sau chiar de noi.

Nu aş dori sã scriu mult nici despre nepotismul care a tronat zeci de ani, stimabile. Nepotism dus la cote maxime şi care, domnule profesor, în loc să facă din nou generaţii de aur, i-au distrus, domnule. Pe româneşte, şi-au bătut joc de scândură, de breaslă şi de copii”, a mai scris George Burcea