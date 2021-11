Klaus Iohannis, criticat în cel mai aspru mod posibil

Jurnalistul a povestit pe pagina sa de socializare că în 2014 a scris cartea „Share”, după alegerile în care Klaus Iohannis a devenit preşedinte. Totuși, așteptările românilor, spune Lucian Mândruţă, s-au transformat în iluzii.

„Am fost până la Paris, cam cu ultimii bani din casă, ca să filmez şi să pun pe Facebook (…) sute de mii de oameni în toată Europa care stăteau la coadă să vă voteze. Am povestit cum a început pentru mine adversiunea faţă de ceea ce se întâmpla atunci – l-am văzut pe Ponta cu steaguri roşii serbându-şi ziua pe stadion – o chestie care m-a oripilat.

Am pus tot aici, 2014, (…) toate speranţele de la vremea aceea, toate aşteptările noastre de schimbare de la dumneavoastră. Am pus toate astea în Share”, a spus Lucian Mândruţă într-un videoclip postat pe Facebook.

A găsit cărţii sale o nouă utilizare

De asemenea, acesta declarat că, după discursul preşedintelui şi criza politică din această perioadă, a găsit cărţii sale o nouă utilizare.

„M-a inspirat amintirea bunicului meu care, la ţară, cu wc în curte, când rămâneam fără hârtie, găseam câte o carte proastă sau câte un ziar din vremea aceea. (…) Rupea bunicul câteva foi şi le mototolea bine. Vă daţi seama de ce…Să nu mai fie…Să nu te zgârie. Secretul este să mototoleşti bine, până nu mai poate fi citi şi, mai ales, până nu mai sunt asperităţi, domnule preşedinte. Când hârtia a ajuns moale, abia atunci e bună pentru ceea ce are nevoie în seara aceasta ţara noastră. Pentru ceea ce în seara asta a făcut cu visele noastre, cu aşteptările noastre de atunci, cu credinţele noastre de atunci. În seara asta sunt numai bune să ne ştergem undeva cu ele. Sunt hârtie igienică, domnule preşedinte.

Ne-aţi livrat hârtie igienică, domnule preşedinte, după 6-7 ani. Tot ce am sperat şi am crezut este acum bun la un singur lucru…Sunteţi mândru de chestia asta, vreţi să mai staţi să mâncaţi salariul în continuare? Până una alta, vă spun doar că ceea ce am crezut este acum ceea ce încerc să uit şi nu, nu pot să vă mulţumesc”, a mai spus Lucian Mândruţă.