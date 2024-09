Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat că nu crede că președintele Klaus Iohannis, având în vedere cei zece ani de experiență în această funcție, ar fi un candidat potrivit pentru rolul de premier.

De asemenea, a fost întrebat dacă ar fi dispus să numească un premier din partea UDMR, în cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale.

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat la postarea de pe Facebook a președintelui PNL, Nicolae Ciucă, care l-a acuzat că nu a participat la o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care s-au discutat ajutoarele pentru victimele inundațiilor. Ciolacu a exprimat regret pentru acea postare, subliniind că Nicolae Ciucă ar fi trebuit să fie atent la agenda publică a premierului, menționând că în acea zi a fost prezent la o ședință CSAT. De asemenea, Ciolacu nu crede că Nicolae Ciucă a redactat personal postarea, ci că aceasta a fost scrisă de un colaborator.

”Am un motiv personal de îngrijorare în ceea ce priveşte finanţarea metroului de la Cluj-Napoca. Am vorbit şi cu domnul primar, ştie şi dânsul speţa foarte bine, dar dumneavoastră ştiţi la fel de bine ca şi mine, că finanţarea era parţială, erau doar 300 de milioane de euro, necesarul pentru această investiţie fiind de 2,2 miliarde. Deci oricum trebuia căutată o sursă de finanţare pentru a finaliza întreg proiectul. Haideţi să vedem răspunsul Comisiei”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a fost întrebat şi despre situaţia cu certificatele verzi.

”Am modificat legislaţia acolo De aceea am şi vorbit cu domnul primar, n-am stat anchilozaţi. Adică, cumva, la ce mesaje am primit trebuia să anticipăm anumite lucruri, mai ales că este o investiţie în curs. Asta ar fi trebuit anticipată de către domnul primar, dar câteodată nu avem informaţia când ne dorim. Eu sunt ferm convins şi cu această modificare şi din certificatele verzi, e transport verde metroul. Am găsit soluţiile cele mai bune să nu oprim această investiţie”, a mai declarat premierul.