Miercuri după-amiază, Nawfal a dezvăluit două mesaje primite de la Călin Georgescu în momentul în care acesta a fost reținut. Potrivit lui Nawfal, politicianul român i-a transmis un apel alarmant, informându-l că a fost oprit de poliție și nu mai poate participa la un interviu programat.

De asemenea, influencerul a publicat un mesaj vocal primit de la Georgescu, în care acesta menționa că este dus direct la tribunal și că avocații urmează să îl însoțească.

În mesajul audio primit de la Georgescu este transmis următorul mesaj:

Evenimentele au atras atenția lui Nawfal, care a avut o reacție rapidă pe rețelele sociale. Pe platforma X, unde are peste două milioane de urmăritori, el a scris despre reținerea lui Georgescu și a susținătorilor acestuia, acuzând autoritățile că intervin în procesul electoral din România.

Postările lui Mario Nawfal pot fi vizualizate aici.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU’S MESSAGE AS HE IS ARRESTED

Two hours before our second interview and minutes after we spoke, I get a chilling phone call from the man Romania voted to be President.

„MARIO, THE POLICE IS HERE ARRESTING ME ON THE STREETS. I CANNOT DO THE… https://t.co/dkciJHVHZs pic.twitter.com/EoY22UnJCg

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025