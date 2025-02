Maria Vasii, una dintre avocatele lui Călin Georgescu, a avut o reacție de surpriză după ce politicianul a fost ridicat din trafic miercuri, 26 februarie 2025, fiind suspect într-un dosar referitor la finanțarea campaniei sale electorale din anul precedent.

Potrivit avocatei, nici ea și nici clientul său nu au fost avertizați oficial de autorități cu privire la eventuala audiere a acestuia, lucru care le-a creat un disconfort considerabil.

Surse din interiorul anchetei au informat că Georgescu, cunoscut pentru activitatea sa ca lider al suveraniștilor, a fost ridicat în timp ce se afla în trafic și dus direct la Parchetul General pentru audieri.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA’S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!

Below is a video I just received from Calin Georgescu’s team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.

This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025