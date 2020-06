Deși artista a făcut anunțul în iarna acestui an, Andreea Bălan a depus actele de divorț de abia pe 1 aprilie. Motivul pentru care actele de divorț au fost depuse așa de târziu este încercarea artistei de a reconcilia relația cu tatăl celor două fetițe pe care le are.

Artista a declarat că George Burcea nu a vrut să se schimbe și nici nu a dorit reconcilierea, motiv pentru care Andreea Bălan a depus, într-un final, actele de divorț.

”L-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a declarat Andreea Bălan, pentru Viva.

Ce se întâmplă cu fetițele celor doi

Andreea Bălan a declarat că dorește custodia exclusivă însă dacă George Burcea demonstrează timp de o lună că s-a schimbat, vor ajunge la o înțelegere.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost ok, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc.

Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”, a adăugat cântăreața pentru sursa menționată anterior.

Se pare că cei doi s-au împăcat

Deși cei doi s-au atacat săptămâni în șir pe rețelele de socializare, Andreea Bălan pare să fie hotărâtă să-l accepte din nou pe George Burcea în viața sa.

Cei doi au plănuit deja o vacanță împreună, iar în urma fotografiilor postate de actor pe rețelele de socializare, se pare că acesta petrece destul de mult timp alături de artistă și de fiicele sale.

Mai exact, decizia pare să fie a Andreei Bălan, care, de dragul fetițelor a făcut un compromis și încearcă din răsputeri să le ofere acestora o familie completă.