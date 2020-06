Andreea Bălan și George Burcea se află într-un scandal continuu. Cei doi s-au despărțit de la începutul acestui an, dar până la pronunțaea divorțului mai e cale lungă.

Umilința supremă pentru George Burcea

Andreea Bălan a depus acțiunea de divorț în instanță, dar a avut o cerere clară pentru judecători, la Judecătoria Buftea. Procesul de divorț, care se anunță extrem de dur și de lungă durată, se va desfășura ”în secret”. Andreea Bălan a cerut instanței ca procesul să se judece în spatele ușilor închise, anunță cancan.ro.

Andreea Bălan a continuat seria dezvăluirilor despre despărțirea de George Burcea. Artista a făcut un vlog pe canalul ei de Youtube în care a mărturisit deschis ce anume nu a mai funcționat între ea și tatăl fetițelor sale. În afară de comportamentul acestuia, care devenise din ce în ce mai ciudat, Andreea Bălan crede că în căsnicia lor au existat probleme și din cauza traumelor din copilărie ale soțului său.

Vedeta a povestit că George Burcea nu a vrut să fie ajutat și și-a dorit o altă viață, motiv pentru care a renunțat la cea de familist. Într-o emisiune de televiziune, Andreea Bălan a mai punctat acest lucru, spunând că George pare că este mulțumit de cum au evoluat lucrurile pentru el și este împăcat cu alegerile făcute.

„Am dorit foarte mult să-mi construiesc o familie. Am realizat că un copil mă va completa la un nivel extrem de profund, la un nivel la care nimic altceva nu a reuşit să mă completeze până în momentul acela. De aceea, scopul meu imediat, la 32 de ani, a fost să găsesc pe cineva cu care să îmi întemeiez o familie. Lucrul acesta s-a întâmplat.

După cum bine ştiţi nu am făcut numai un copil, am făcut doi, pe Elluţa şi pe Clara. Am realizat cât de frumos este să fii mamă. Totodată, faptul că eşti mamă te transformă în continuare şi te face să intri în contact cu tine ca şi copil şi să îţi dai seama că mai ai mult de lucru cu tine, iar copiii scot din tine şi părţile frumoase, dar şi părţile negative”, mărturisea, în urmă cu ceva timp, Andreea Bălan.