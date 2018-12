ULTIMA ORĂ! Șoc total în politică! Liviu Dragnea, revocat OFICIAL din funcție! Cine a făcut marele anunț

Deputatul a transmis că în urma publicării stenogramei şedinţei Camerei Deputaţilor de la data de 5 decembrie, atât Liviu Dragnea, cât şi Florin Iordache sunt „oficial revocaţi de la şefia Camerei Deputaţilor” şi în sesiunea din februarie 2019 trebuie aleasă o nouă conducere.

„Dragnea şi Iordache, oficial revocaţi de la şefia Camerei Deputaţilor. Avem, în sfârşit, documentul oficial care atestă revocarea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a lui Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte al aceluiaşi for. Când toată lumea e preocupată de întâmpinarea Anului Nou, pe site-ul Camerei Deputaţilor a fost publicată stenograma şedinţei din 5 decembrie, a acelei şedinţe la care noi, opoziţia unită, am votat în plen debarcarea celor doi. Vorbim despre un înscris oficial care produce efecte juridice ce nu pot fi ignorate nici măcar de actuala putere abuzivă. În concluzie, le cer lui Liviu Dragnea şi lui Florin Iordache să părăsească funcţiile pe care nu mai au dreptul sa le ocupe. Trebuie sa alegem in viitoarea sesiune o nouă conducere care sa readucă democratia în Parlament”, a scris duminică, pe Facebook, preşedintele PMP, deputatul Eugen Tomac.