ULTIMA ORĂ: decretul lui Klaus Iohannis a fost suspendat! Confirmarea a venit de la PSD! Va fi înlocuit! Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva

Este vorba despre decretul prezidenţial al preşedintelului cu privire la numirea generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Armatei Române. Ministrul Apărării, Gabriel Leş, membru PSD, a confirmat, luni, într-o intervenţie la "Sinteza zilei", suspendarea decretului.

"Da, este suspendat. Propunerea pe care am făcut-o era una legală, cu care am venit înaintea preşedintelui, înaintea CSAT, încercând să găsim cea mai bună soluţie pentru MApN.

Nu a fost o propunere politică, am spus-o de nenumărate ori, pentru că este vorba despre un general de 3 stele pe care poţi să-l propui pentru o astfel de funcţie şi am încercat găsirea unei soluţii. Preşedintele nu a vrut - ştim povestea. Am contestat acest decret emis fără propunerea primului ministru şi, având în vedere prevederile legale, am decis contestarea acestui decret în instanţă", a declarat Gabriel Leş la Antena 3.

În acest moment, există un şef al Statului Major împuternicit, în persoana lui Laurian Anastasof, a adăugat Gabriel Leş.