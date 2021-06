Răzvan Condurățeanu, aflat în Sala de Marmură de la Casa Prsei Libere, unde a fost depus trupul lui Florin Condurățeanu, a povestit, marți, că jurnalistului i s-a făcut rău în timp ce se afla la birou și l-a sunat pe fiul lui să-l aducă acasă.

Ce spune Răzvan Condurățeanu despre decesul tatălui său

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună.

Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare. În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a povestit Răzvan Condurățeanu pentru România Tv.

Ultima dorință a reputatului jurnalist

Răzvan Condurățeanu a mai vorbit și despre ultima dorință a regretatului jurnalist.

„Ultima dorință a fost: Vreau să mor la ziar și să mor în picioare”, a transmis fiul lui Condurățeanu.

Florin Condurăţeanu a murit luni, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 71 de ani, chiar de Ziua Ziaristului Român. Trupul neînsuflețit al jurnalistului a fost depus la Casa Presei Libere. Înmormântarea regretatului jurnalist va avea loc joi , la Cimitirul Bellu.