UE vrea să stimuleze implementarea 5G. Măsuri pentru reducerea birocrației și a costurilor

Comisia Europeană are de gând să reducă birocrația și costurile pentru a ajuta operatorii de telefonie să își extindă rețelele 5G, se arată într-un document al Executivului comunitar, care adaugă că este vorba despre companii precum Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia şi alţii.

Documentul scoate la iveală că CE dorește ca toți cetățenii europeni să aibă conectivitate la nivel de gigabit. De asemenea, se mai vrea ca 75% dintre companiile din UE să utilizeze infrastructura cloud sau inteligenţa artificială în 2030.

Astfel, se așteaptă ca Executivul comunitar să își anunțe propunerea, care poartă numele de Gigabit Infrastructure Act, în data de 10 februarie.

Măsurile CE vor permite diminuarea costurilor administrative

Documentul respectiv, consultat de Reuters, spune că aceste măsuri ar urma să permită operatorilor de telecomunicații să își diminueze costurile administrative cu aproximativ 40 de milioane de euro anual.

„Mai multe din modificările propuse au în vedere să facă regulile şi procedurile mai clare, mai simple şi mai eficiente, să permită părţilor să înţeleagă mai uşor care sunt drepturile şi obligaţiile lor şi încearcă să promoveze sinergiile. Propunerea prevede, de asemenea, orientări la nivelul Uniunii (acces la infrastructura fizică şi unele criterii pentru acces şi reguli de coordonare), ceea ce ar trebui să faciliteze implementarea coerentă a propunerilor relevante precum şi soluţionarea potenţialelor dispute”, se mai arată în document.

Liderii europeni din domeniul 5G își unesc forțele cu industria europeană de apărare în cadrul 5G COMPAD

Fondul European de Apărare (FED) a acordat un nou proiect, 5G COMPAD – 5G Communications for Peacekeeping and Defence (Comunicații 5G pentru menținerea păcii și apărare), în colaborare cu companii și cercetători 5G din UE. Proiectul are ca scop să ofere forțelor de apărare europene sisteme de comunicații multidimensionale eficiente și rezistente, cu funcționalitate îmbunătățită și avantaje în ceea ce privește costurile ciclului de viață față de sistemul existent.

5G oferă o gamă largă de capacități care completează în mod eficient standardele actuale ale comunicațiilor în domeniul apărării pentru a oferi capacități operaționale superioare forțelor europene de apărare la nivel strategic, operațional și tactic.

Proiectul 5G COMPAD reunește furnizori 5G de top, companii de tehnologie, IMM-uri, cei mai puternici integratori de sisteme de apărare, institute de cercetare și operatori de rețele mobile din 11 state membre ale UE și Norvegia. Membrii consorțiului proiectului sunt Saab, Ericsson, Rheinmetall, Bittium, Nokia, Thales, Leonardo, Inster, Eightbells, Intracom Defense, CAFA Tech, Telenor, SINTEF, FFI (NO Gov), LMT, AIT, Synkzone, BHE și APR Technologies. În plus, proiectul COMPAD 5G este susținut de zece guverne europene și ministere ale apărării, ceea ce aduce echilibru și diversitate geografică, scrie EDR Magazine.