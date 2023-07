Până acum, Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Italia, Malta, Polonia, România, Slovacia și Serbia au contribuit la răspunsul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene (UE) pentru stingerea incendiile forestiere din Grecia. Un ofițer de legătură al UE sprijină coordonarea operațiunilor de salvare din Grecia, în timp ce Copernicus (componenta de observare a Pământului a Programului Spațial al Uniunii Europene, gestionată de Comisia Europeană) evaluează daunele materiale provocate de incendiile de vegetație din mai multe zone din Attica și Rodos.

Pentru a fi bine pregătită să sprijine statele membre ale UE în acest sezon de incendii forestiere, blocul comunitar și-a consolidat Centrul de Coordonare a răspunsului la situații de urgență, prin adăugarea unei echipe de sprijin specializate în incendii forestiere, care să monitorizeze, să anticipeze și să acționeze în timp util.

Ce include flota de tranziție rescEU?

Vă amintim că statele membre ale UE pot activa rescEU: mecanismul de protecție civilă al UE pentru a solicita asistență în vederea combaterii incendiilor forestiere. rescEU consolidează răspunsul UE în materie de protecție civilă prin asigurarea unei rezerve care este mobilizată atunci când nu sunt disponibile alte mijloace la nivel național.

Flota de tranziție rescEU include zece aeronave amfibii medii (tip Canadair), 14 aeronave mai ușoare (tip Air Tractor/Fire Boss) și patru elicoptere de transport medii/grele. Rezerva rescEU vine în completarea Rezervei de Protecție Civilă a UE, care are patru aeronave amfibii medii (tip Canadair), cinci echipe terestre de stingere a incendiilor forestiere fără vehicule și șapte echipe terestre cu vehicule, plus două echipe de evaluare/consiliere. În plus, de-a lungul întregii veri, există peste 400 de pompieri poziționați în prealabil.

40 de pompieri români au fost trimiși în Grecia

40 de pompieri români, aflați deja în Attica, vor pleca în sprijinul colegilor lor din Insula Rodos, devastată de incendiile forestiere. Începând de joi, 27 iulie 2023, 92 de pompieri români vor fi pregătiți să intervină în sprijinul colegilor lor din Grecia pentru gestionarea situațiilor care pot pune în pericol viața oamenilor și bunurile materiale din Insula Rodos.

„Având în vedere dinamica incendiilor de vegetație și de pădure înregistrată în Republica Elenă, alți 40 de pompieri români care fac parte din modulul I, poziționat în zona Attica, vor fi dislocați în sprijinul colegilor lor din insula Rodos, teritoriu puternic afectat de arderile necontrolate.

Astfel, cei 40 de salvatori români, cu 3 mașini de stingere incendii de pădure, 1 autospecială de stingere de capacitate mare – 10 tone apă, 1 mașină pentru transport personal, vor începe relocarea în insula Rodos, deplasarea realizându-se pe cale maritimă”, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).