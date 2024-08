Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, Balazs Ujvari, a anunțat că autoritățile grecești au solicitat activarea mecanismului de Protecție Civilă al UE, în Grecia.

Strong winds are pushing fast-moving wildfires in Greece towards Athens. Hundreds of firefighters are battling the blaze, which has burnt homes, crops and forced around a dozen villages to evacuate. pic.twitter.com/GhMdag7v4N

Patru state membre ale Uniunii Europene — Italia, Franța, Cehia și România — au declarat că vor oferi ajutoare, conform anunțului făcut.

Condițiile meteorologice extreme sunt așteptate să persiste pe parcursul întregii săptămâni în Grecia, o țară deja afectată de incendii forestiere. Fumul a început să se răspândească în partea de nord a Atenei, în timp ce temperaturile de 39°C și vânturile cu rafale de peste 50 km/h sunt prognozate pentru regiune, potrivit serviciilor meteorologice.

Franța a anunțat trimiterea a 180 de pompieri și salvatori, 55 de vehicule și un elicopter în Grecia, operațiunea având loc fără a afecta resursele de protecție ale Franței, conform ministrului de Interne Gérald Darmanin. Această acțiune face parte din Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, creat în 2001.

În total, 670 de pompieri și 183 de vehicule au fost desfășurați în periferia Atenei, iar 32 de avioane survolează zona, conform ministrului grec al Protecției Civile, Vassilis Kikilias.

Incendiul din regiunea Atenei aduce aminte de tragedia din 2018 din Mati, în apropiere de Marathon, unde 104 persoane au murit din cauza întârzierilor și erorilor în evacuare.

Incendiile din aceste zile sunt atât de intense, încât sunt vizibile inclusiv din spaţiu.

Intense #wildfires 🔥 have broken out north of #Athens, seen here by our MTG-I1 satellite yesterday 11.08.

Fire hotspots & thick smoke plume visible from space between 11:00 – 17:30 UTC.

Evacuations are in place as emergency workers try to keep fires under control. #ClimateCrisis pic.twitter.com/cGOBj3axqv

— EUMETSAT (@eumetsat) August 12, 2024