Arde pământul în Europa! După ce incendiile din Grecia au ţinut prima pagină a ziarelor şi a jurnalelor de ştiri, iată că informaţii teribile încep să vină şi din alte regiuni ale continentului.

În Franţa, spre exemplu, pompierii se luptă cu un incendiu puternic ce are loc foarte aproape de aeroportul din Nisa.

Aproape 100 de pompieri, ajutaţi de un elicopter, intervin pentru stingerea incendiului de vegetaţie. Un purtătorul de cuvânt al pompierilor a precizat că, până spre sfârşitul după-amiezii, salvatorii au reuşit să controleze flăcările, însă intervenţia va continua şi în cursul serii, transmite agenţia Reuters.

Traficul auto şi cel feroviar au fost întrerupte în zonă, însă cel aerian nu a fost afectat, au precizat poliţia din Nisa şi un purtător de cuvânt al Autorităţii aviatice civile din Franţa (DGAC).

Sunt probleme şi în Bulgaria, deocamdată nefiind vorba de incendii, din fericire, însă românii care se află sau călătoresc în această ţară au fost avertizaţi de MAE că există un Cod roşu şi portocaliu de vreme nefavorabilă pe 26 şi 27 iulie.

Meteorologii din ţara vecină au emis un Cod roşu pentru regiunile Ruse, Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Sliven, Yambol şi Burgas. Mercurul din termometre va depăşi 42 de grade Celsius în aceste zone.

Codul portocaliu vizează regiunile Kjustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolyan, Kârdjali, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Târnovo, Târgovişte, Razgrad, Şumen, Silistra, Varna şi Dobrici, acolo unde temperaturile se vor situa între 39 şi 41 de grade Celsius.

Nu va fi doar caniculă în Bulgaria, în următoarele două zile fiind aşteptate şi reprize scurte de ploaie, furtuni şi căderi de grindină.

S-a dat alarma şi printre pompierii turci, care au intervenit astăzi, 25 iulie, la un incendiu izbucnit lângă staţiunea Kemer din Antalya.

Au fost aduse la faţa locului, în cadrul intervenţiei, 10 avioane, 22 de elicoptere și peste 200 de vehicule pentru a pune capăt focului care s-a răspândit rapid prin pădurile din zonă.

🚨NOW! 🇹🇷 🔥A big fire started in Kemer district of Antalya city of Turkey. It is intervened by helicopters and firefighters. It is said that there is no electricity in some places. 😢#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Greece #κερκυρα #الجزائر #Algeria #Turkey pic.twitter.com/HEhtRut3hb

