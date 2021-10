Liderul UDMR a punctat că nu susține „nicio suspendare”, deoarece ar fi un lucru „total nepotrivit” și contraproductiv, spune el.

„Eu nu susţin nicio suspendare. Au fost două suspendări post-decembriste – la una am participat – cu consecinţele de rigoare. Am avut atunci, dar totuşi a fost o problemă foarte, foarte serioasă pentru noi. La a doua suspendare nu am participat pentru că totuşi, până la urmă, e bine să înveţi din propriile tale greşeli. Acum, să mergem la o suspendare ar fi total nepotrivit, total contraproductiv în România în 2021 – 2022. Nu, categoric nu”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.